Війна Росії проти України почалася з окупації Криму — Зеленський
Війна Росії проти України почалася з окупації Криму — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Президент Володимир Зеленський у День спротиву окупації Криму пригадав події 2014 року, коли світ радив Україні мовчати про анексію Росією півострова.

Головні тези:

  • Окупація Криму була початком війни Росії проти України, який світ ігнорував у 2014 році.
  • Зусилля протистояння агресору та відповідальність за воєнні дії є ключовими для забезпечення довготривалого миру.

Крим був і є Україною — Зеленський

Зеленський зауважив, що агресор не повинен отримати жодної винагороди за війну, щоб мир був справді тривалим, кожен має розуміти: це не просто слова.

Світ, на жаль, уже мав змогу перевірити це 12 років тому. Російська війна проти України почалася з окупації нашого Криму, і світ фактично заплющив очі на це. Тодішніх лідерів не зацікавили мітинги й спротив у Криму та загалом почуття України. Світ радив Україні мовчати. Саме тому Путін повірив, що він може дозволити собі значно більшу війну та жорсткіше протистояння із Заходом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Тепер щороку 26 лютого — у День спротиву окупації Криму — ми згадуємо цей глобальний урок і шануємо тих, хто не мовчав та не пасував перед російською агресією. І наполягаємо, що відповідальність агресора за війну є однією з гарантій безпеки, однією з найбільш сильних передумов тривалого миру.

Дякую всім у світі, хто підтримує нас у цьому, бере участь у роботі нашої Кримської платформи та в інших міжнародних форматах, які нагадують світу про Крим та про значення його окупації Росією.

Дякую кожному, хто допомагає Україні протистояти російським репресіям у Криму, допомагає нам повертати людей з полону та не давати окупаційному режиму зміцнюватись. Російська присутність на нашому півострові служить тільки війні й нічому більше. Мир має бути, а отже, Крим — це Україна, і світ має визнавати цей факт незмінно. Qırım evine qaytmalıdır! Слава Україні!

