Війна Росії проти України почалася з окупації Криму — Зеленський

Президент Володимир Зеленський у День спротиву окупації Криму пригадав події 2014 року, коли світ радив Україні мовчати про анексію Росією півострова.
Головні тези:
- Окупація Криму була початком війни Росії проти України, який світ ігнорував у 2014 році.
- Зусилля протистояння агресору та відповідальність за воєнні дії є ключовими для забезпечення довготривалого миру.
Крим був і є Україною — Зеленський
Зеленський зауважив, що агресор не повинен отримати жодної винагороди за війну, щоб мир був справді тривалим, кожен має розуміти: це не просто слова.
Тепер щороку 26 лютого — у День спротиву окупації Криму — ми згадуємо цей глобальний урок і шануємо тих, хто не мовчав та не пасував перед російською агресією. І наполягаємо, що відповідальність агресора за війну є однією з гарантій безпеки, однією з найбільш сильних передумов тривалого миру.
Дякую всім у світі, хто підтримує нас у цьому, бере участь у роботі нашої Кримської платформи та в інших міжнародних форматах, які нагадують світу про Крим та про значення його окупації Росією.
