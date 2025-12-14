Крим стане абсолютно непридатним для життя російських військових — експерт

Аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап схиляється до думки, що в 2026 році Україна суттєво збільшить кількість ударів по тимчасово окупованому Криму. Як наслідок — російські загарбники змушені будуть звідти вийти рано чи пізно.
Головні тези:
- Українська балістика пішла в серійне виробництво.
- Це фактично означає, що наші війська отримають більше шансів на реальний прорив на фронті.
Україна може зосередитися на звільненні Криму
Костянтин Криволап звертає увагу на те, що станом на сьогодні більше ніхто не заважає реалізації нашої ракетної програми.
Особисто він дуже чекає всієї продукції від Fire Point, а також вітчизняних “Нептунів” та “Сапсана”.
Експерт також звернув увагу на те, що протягом останнього часу Сили оборони України дедалі активніше знищують російські комплекси С-400.
Згідно з його підрахунками, нашим бійцям вже вдалося спопелити 50% від їхньої загальної кількості.
