Крим стане абсолютно непридатним для життя російських військових — експерт

Аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап схиляється до думки, що в 2026 році Україна суттєво збільшить кількість ударів по тимчасово окупованому Криму. Як наслідок — російські загарбники змушені будуть звідти вийти рано чи пізно.

Україна може зосередитися на звільненні Криму

Костянтин Криволап звертає увагу на те, що станом на сьогодні більше ніхто не заважає реалізації нашої ракетної програми.

Особисто він дуже чекає всієї продукції від Fire Point, а також вітчизняних “Нептунів” та “Сапсана”.

По Сапсанах — там вже не менше 10 випадків було, коли було важко зрозуміти, що ударило. Були припущення, що може це була балістика, але ж звідки українцям взяти балістику. Росіяни мовчать, не хочуть визнавати. Наші теж не кажуть, щоб росіяни не знали, що до них прилітає, — наголошує Костянтин Криволап.

Експерт також звернув увагу на те, що протягом останнього часу Сили оборони України дедалі активніше знищують російські комплекси С-400.

Згідно з його підрахунками, нашим бійцям вже вдалося спопелити 50% від їхньої загальної кількості.