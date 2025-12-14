Крым станет абсолютно непригодным для жизни российских военных — эксперт

Аналитик и авиаэксперт Константин Криволап склоняется к мнению, что в 2026 году Украина существенно увеличит количество ударов по временно оккупированному Крыму. Как следствие, российские захватчики вынуждены будут оттуда уйти рано или поздно.
Главные тезисы
- Украинская баллистика уже пошла в серийное производство.
- Это фактически означает, что наши войска получат больше шансов для реального прорыва на фронте.
Украина может сосредоточиться на освобождении Крыма
Константин Криволап обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день больше никто не мешает реализации нашей ракетной программы.
Лично он очень ждет всей продукции от Fire Point, а также отечественных “Нептунов” и “Сапсана”.
Эксперт также обратил внимание на то, что в последнее время Силы обороны Украины все активнее уничтожают российские комплексы С-400.
Согласно его подсчетам, нашим бойцам уже удалось испепелить 50% от их общего количества.
