Войска РФ атаковали дронами и артиллерией Днепропетровскую область. Есть пострадавшая
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ атаковали дронами и артиллерией Днепропетровскую область. Есть пострадавшая

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Войска РФ атаковали дронами и артиллерией Днепропетровскую область. Есть пострадавшая
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Армия РФ восемь раз в день атаковала Никопольский район Днепропетровской области.

Войска РФ атаковали дронами и артиллерией Днепропетровскую область

Оккупанты трижды обстреляли из артиллерии и выпустили пять дронов-камикадзе по Никополю, Покровской, Марганецкой и Красногригорьевской общинах.

В результате российских обстрелов 47-летняя женщина получила минно-взрывные травмы. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В области повреждены пять частных домов, административное здание и восемь хозяйственных построек.

Войска РФ атаковали баллистикой Одесщину

Пока известно о четырех пострадавших в результате атаки РФ по Одесщине.

Взрывная волна и обломки ракеты повредили частные дома. В одном из них упал потолок. На частном дворе загорелось сено.

Как отметили военные, оккупанты снова целили по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

Недавно в Одессе раздался взрыв. Сообщалось об угрозе баллистического вооружения. В Силах обороны юга Украины уточняли, что угроза есть от захватчиков из временно оккупированного Крыма.

Также 20 апреля около 16:30 Россия ударила по Одессе 3 ракетами. Обломки сбитого вооружения повлекли за собой пожар в частном секторе. Известно о 8 раненых.

Как сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, в результате обстрела повреждены почти 30 частных домов.

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