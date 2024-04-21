Війська РФ атакували дронами та артилерією Дніпропетровщину. Є постраждала

Армія РФ вісім разів за день атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області.

Війська РФ атакували дронами та артилерією Дніпропетровщину

Окупанти тричі обстріляли з артилерії та випустили п'ять дронів-камікадзе по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Унаслідок російських обстрілів 47-річна жінка дістала мінно-вибухові травми. Нині постраждала перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

В області пошкоджено пʼять приватних будинків, адміністративну будівлю та вісім господарських споруд.

Війська РФ атакували балістикою Одещину

Наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок атаки РФ по Одещині.

Вибухова хвиля та уламки ракети пошкодили приватні будинки. В одному з них впала стеля. На приватному подвір’ї зайнялося сіно.

Як зазначили військові, окупанти знов цілили по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Нещодавно в Одесі пролунав вибух. Повідомлялось про загрозу балістичного озброєння. У Силах оборони півдня України уточнювали, що загроза є від загарбників з тимчасово окупованого Криму.

Також 20 квітня близько 16.30 Росія ударила по Одесі 3 ракетами. Уламки збитого озброєння спричинили пожежу у приватному секторі. Відомо про 8 поранених.

Як повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, унаслідок обстрілу пошкоджені майже 30 приватних будинків.