Войска РФ начали взимать резервы из Мариуполя в Угледар — фото

Не исключено, что российские оккупанты начали взимать резервы из Мариуполя в города Угледар и Курахово.

Войска РФ начали взимать резервы из Мариуполя в Угледар

Наши глаза сообщают о росте движения по пути Новоазовск — Гранитное — Волноваха, что может свидетельствовать о начале взимания резервов в Угледар / Курахово. Наблюдаем, — отметил он. Поделиться

В целом, по словам мэра, военные перемещения через Мариуполь относительно замедлились.

Основным направлением остается Бердянский, однако безусловное большинство локальные в рамках тренировок и ротации в Мариупольско-Бердянской агломерации, говорит Андрющенко. Поделиться

В то же время, по его данным, значительно выросло перемещение из Бердянского направления в сторону Новоазовска.

Но это самое интересное — туда двигается избитое и раненое. Хорошее направление, — констатировал он. Поделиться

Какая ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты захватили Мариуполь в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину. В частности, порт они превратили в военную базу.

Кроме того, сюда часто пришвартовываются корабли, на которых захватчики вывозят ворованную с оккупированных территорий Украины продовольствие, в том числе зерно.

Напомним, в марте в порту временно оккупированного Мариуполя был также замечен российский корабль. Это было первое судно, зашедшее в городской порт с начала 2024 года.

Также российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.