Войска РФ начали взимать резервы из Мариуполя в Угледар — фото

Не исключено, что российские оккупанты начали взимать резервы из Мариуполя в города Угледар и Курахово.
Главные тезисы
- Взимание резервов войск РФ из Мариуполя в Угледар может быть признаком начала новой военной операции на Донбассе.
- Российские оккупанты захватили Мариуполь и превратили порт в военную базу, вывозя с оккупированных территорий продовольствие, в том числе зерно.
- Последние данные свидетельствуют о значительных перемещениях войск из Бердянского направления в сторону Новоазовска, где двигаются раненые бойцы.
- Российские оккупанты планируют соединить Мариуполь с российскими городами на Донбассе и уже приступили к строительству новой железнодорожной ветви.
- Рост движения войск через Новоазовск – Гранитное – Волноваха может свидетельствовать о начале стратегического развертывания войск на востоке Украины.
Войска РФ начали взимать резервы из Мариуполя в Угледар
В целом, по словам мэра, военные перемещения через Мариуполь относительно замедлились.
В то же время, по его данным, значительно выросло перемещение из Бердянского направления в сторону Новоазовска.
Какая ситуация в Мариуполе
Российские оккупанты захватили Мариуполь в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину. В частности, порт они превратили в военную базу.
Кроме того, сюда часто пришвартовываются корабли, на которых захватчики вывозят ворованную с оккупированных территорий Украины продовольствие, в том числе зерно.
Напомним, в марте в порту временно оккупированного Мариуполя был также замечен российский корабль. Это было первое судно, зашедшее в городской порт с начала 2024 года.
Также российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.
Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.
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