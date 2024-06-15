Війська РФ почали стягувати резерви з Маріуполя до Вугледара — фото

Не виключено, що російські окупанти почали стягувати резерви з Маріуполя до міст Вугледар та Курахово.
Головні тези:
- Стягування резервів військ РФ з Маріуполя до Вугледара може бути ознакою початку нової воєнної операції на Донбасі.
- Російські окупанти захопили Маріуполь та перетворили порт на військову базу, вивозячи з окупованих територій продовольство, зокрема зерно.
- Останні дані свідчать про значні переміщення військ з Бердянського напряму в бік Новоазовська, де рухаються поранені бійці.
- Російські окупанти планують з'єднати Маріуполь з російськими містами на Донбасі та вже розпочали будівництво нової залізничної гілки.
- Зростання руху військ через Новоазовськ — Гранітне — Волноваха може свідчити про початок стратегічного розгортання військ на сході України.
Війська РФ почали стягувати резерви з Маріуполя до Вугледара
Загалом, за словами радника мера, військові переміщення через Маріуполь відносно сповільнились.
Водночас, за його даними, значно зросло переміщення з Бердянського напряму в бік Новоазовська.
Яка ситуація в Маріуполі
Російські окупанти захопили Маріуполь у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України. Зокрема, порт вони перетворили на військову базу.
Крім того, сюди часто пришвартовуються кораблі, на яких загарбники вивозять крадене з окупованих територій України продовольство, зокрема зерно.
Нагадаємо, у березні в порту тимчасово окупованого Маріуполя був також помічений російський корабель. Це було перше судно, яке зайшло до міського порту з початку 2024 року.
Також російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.
Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-