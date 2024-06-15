Війська РФ почали стягувати резерви з Маріуполя до Вугледара — фото

Не виключено, що російські окупанти почали стягувати резерви з Маріуполя до міст Вугледар та Курахово.

Війська РФ почали стягувати резерви з Маріуполя до Вугледара

Наші очі повідомляють про зростання руху шляхом Новоазовськ — Гранітне — Волноваха, що може свідчити про початок стягування резервів до Вугледару/ Курахово. Спостерігаємо, — зазначив він. Поширити

Загалом, за словами радника мера, військові переміщення через Маріуполь відносно сповільнились.

Основним напрямом залишається Бердянський, однак безумовна більшість — локальні в межах тренувань та ротації в Маріупольсько-Бердянської агломерації, — каже Андрющенко. Поширити

Водночас, за його даними, значно зросло переміщення з Бердянського напряму в бік Новоазовська.

Але, це саме цікаве — туди рухається побите та поранене. Хороший напрям, — констатував він. Поширити

Яка ситуація в Маріуполі

Російські окупанти захопили Маріуполь у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України. Зокрема, порт вони перетворили на військову базу.

Крім того, сюди часто пришвартовуються кораблі, на яких загарбники вивозять крадене з окупованих територій України продовольство, зокрема зерно.

Нагадаємо, у березні в порту тимчасово окупованого Маріуполя був також помічений російський корабель. Це було перше судно, яке зайшло до міського порту з початку 2024 року.

Також російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.