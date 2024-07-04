Войска РФ нанесли авиаудар по Волчанской общине. Есть погибший
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ нанесли авиаудар по Волчанской общине. Есть погибший

Национальная полиция Украины
Войска РФ нанесли авиаудар по Волчанской общине
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4 июля российские оккупанты ударили КАБАМИ по селу Лосовка Чугуевского района Харьковской области.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты нанесли авиаудар в Харьковской области, в селе Лосовка Чугуевского района.
  • В результате обстрела погиб мужчина примерно 40 лет, личность которого устанавливается.
  • Местная полиция и правоохранительные органы реагировали на событие путем оказания помощи пострадавшим и проведению экспертизы.
  • Также были зафиксированы повреждения домов и жертвы среди жителей Дергачевского района.
  • Ситуация на Харьковщине напряженная, информация о событии уточняется в компетентных органах.

Что известно об обстреле Харьковщины

Местным полицейским офицерам общества и полицейским группы реагирования патрульной полиции удалось добраться на место попадания для оказания помощи пострадавшим. Однако под обломками дома они обнаружили умершего мужчину, — говорится в сообщении.

Погибшему примерно 40 лет его личность устанавливается. Правоохранители эвакуировали тело погибшего для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Дом полностью разрушен. Также загорелись соседние постройки.

Авиация РФ сбросила КАБ на Дергачевский район Харьковщины

Днем 4 июля российские террористы бомбили село Русская Лозовая в Дергачевском районе Харьковской области, есть жертва.

К сожалению, в результате удара погибла местная жительница. Искренне сочувствую родным и близким погибшей.

Об этом сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской МВА.

Имеются повреждения нескольких частных домовладений. Информация о других пострадавших и разрушениях уточняется.

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