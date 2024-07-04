Войска РФ нанесли авиаудар по Волчанской общине. Есть погибший

4 июля российские оккупанты ударили КАБАМИ по селу Лосовка Чугуевского района Харьковской области.
Главные тезисы
- Российские оккупанты нанесли авиаудар в Харьковской области, в селе Лосовка Чугуевского района.
- В результате обстрела погиб мужчина примерно 40 лет, личность которого устанавливается.
- Местная полиция и правоохранительные органы реагировали на событие путем оказания помощи пострадавшим и проведению экспертизы.
- Также были зафиксированы повреждения домов и жертвы среди жителей Дергачевского района.
- Ситуация на Харьковщине напряженная, информация о событии уточняется в компетентных органах.
Что известно об обстреле Харьковщины
Погибшему примерно 40 лет его личность устанавливается. Правоохранители эвакуировали тело погибшего для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Дом полностью разрушен. Также загорелись соседние постройки.
Авиация РФ сбросила КАБ на Дергачевский район Харьковщины
Днем 4 июля российские террористы бомбили село Русская Лозовая в Дергачевском районе Харьковской области, есть жертва.
К сожалению, в результате удара погибла местная жительница. Искренне сочувствую родным и близким погибшей.
Об этом сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской МВА.
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