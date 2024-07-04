Війська РФ завдали авіаудару по Вовчанській громаді. Є загиблий
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ завдали авіаудару по Вовчанській громаді. Є загиблий

Національна поліція України
обстріл

4 липня російські окупанти вдарили КАБАми по селу Лосівка Чугуївського району Харківської області. 

Головні тези:

  • Російські окупанти завдали авіаудару на Харківщині, в селі Лосівка Чугуївського району.
  • Унаслідок обстрілу загинув чоловік приблизно 40 років, особа якого встановлюється.
  • Місцева поліція та правоохоронні органи реагували на подію шляхом надання допомоги постраждалим і проведенням експертизи.
  • Також було зафіксовано пошкодження будинків та жертви серед мешканців на Дергачівському районі.
  • Ситуація на Харківщині є напруженою, інформація про подію уточнюється в компетентних органах.

Що відомо про обстріл Харківщини

Місцевим поліцейським офіцерам громади та поліцейським групи реагування патрульної поліції вдалось дістатися на місце влучання для надання допомоги постраждалим. Однак під уламками будинку вони виявили померлого чоловіка, — йдеться в повідомленні.

Загиблому приблизно 40 років, його особа встановлюється. Правоохоронці евакуювали тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи.

Будинок повністю зруйновано. Також загорілися сусідні будівлі.

Авіація РФ скинула КАБ на Дергачівський район Харківщини

Вдень 4 липня російські терористи бомбили село Руська Лозова у Дергачівському районі Харківської області, є жертва.

На жаль, внаслідок удару загинула місцева мешканка. Щиро співчуваю рідним та близьким загиблої.

Про це повідомив В’ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

Є пошкодження декількох приватних домоволодінь. Інформація щодо інших постраждалих та руйнувань уточнюється.

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