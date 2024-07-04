Війська РФ завдали авіаудару по Вовчанській громаді. Є загиблий

4 липня російські окупанти вдарили КАБАми по селу Лосівка Чугуївського району Харківської області.
Головні тези:
- Російські окупанти завдали авіаудару на Харківщині, в селі Лосівка Чугуївського району.
- Унаслідок обстрілу загинув чоловік приблизно 40 років, особа якого встановлюється.
- Місцева поліція та правоохоронні органи реагували на подію шляхом надання допомоги постраждалим і проведенням експертизи.
- Також було зафіксовано пошкодження будинків та жертви серед мешканців на Дергачівському районі.
- Ситуація на Харківщині є напруженою, інформація про подію уточнюється в компетентних органах.
Що відомо про обстріл Харківщини
Загиблому приблизно 40 років, його особа встановлюється. Правоохоронці евакуювали тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи.
Будинок повністю зруйновано. Також загорілися сусідні будівлі.
Авіація РФ скинула КАБ на Дергачівський район Харківщини
Вдень 4 липня російські терористи бомбили село Руська Лозова у Дергачівському районі Харківської області, є жертва.
На жаль, внаслідок удару загинула місцева мешканка. Щиро співчуваю рідним та близьким загиблої.
Про це повідомив В’ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.
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