Российская колонна застряла в противотанковых ловушках, которые россияне соорудили перед украинской операцией в Курщине в начале августа.
Главные тезисы
- Российская колонна заблудилась в противотанковых ловушках, созданных украинцами перед началом операции на Курщине.
- Украинская территориальная оборона успешно отразила контрнаступление РФ, уничтожив десятки единиц бронетехники и ликвидировав личный состав врага.
- Попытки российских оккупантов атаковать позиции ВСУ по флангам в Курской области были остановлены, ситуация в регионе стабилизировалась.
- Российские войска столкнулись с трудностями при прорыве через противотанковые ловушки, что привело к провалу контрнаступления на Курщине.
Армия РФ потерпела провал во время контрнаступления в Курской области
Как отмечает издание, атака, направленная на подконтрольное ВСУ село Плехово на южном краю выступления, не просто провалилась — она провалилась самым ироническим образом.
Российская колонна застряла в противотанковых ловушках — траншее и полосе бетонных препятствий, которые россияне соорудили перед украинским вторжением под Курск в начале августа.
За пределами Плехово есть два основных оборонных сооружения, построенных Россией — противотанковые ловушки и пехотный траншейный комплекс вблизи.
Атакующим россиянам было трудно пройти через противотанковые ловушки, когда украинская 129 бригада территориальной обороны запустила волну взрывных беспилотников.
Силы обороны Украины остановили контрнаступление армии РФ на Курщине
В Курской области русские войска стремились атаковать позиции подразделений ВСУ по флангам. Однако попытки окупантов удалось остановить.
Об этом сообщил представитель комендатуры ВСУ и спикер Минобороны Украины Алексей Дмитрашковский.
Дмитрашковский отметил, что по состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась и сегодня она под контролем ВСУ. Несмотря на это частичного успеха, враг все же достиг.
Он также добавил, что на подконтрольной Украине части Курской области остается немало гражданских. В некоторых населенных пунктах их остается более сотни, а то и более 500 человек.
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