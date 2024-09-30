Войска РФ попали в собственную ловушку во время контрнаступления на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ попали в собственную ловушку во время контрнаступления на Курщине

Войска РФ попали в собственную ловушку во время контрнаступления на Курщине
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Источник:  Forbes

Российская колонна застряла в противотанковых ловушках, которые россияне соорудили перед украинской операцией в Курщине в начале августа.

Главные тезисы

  • Российская колонна заблудилась в противотанковых ловушках, созданных украинцами перед началом операции на Курщине.
  • Украинская территориальная оборона успешно отразила контрнаступление РФ, уничтожив десятки единиц бронетехники и ликвидировав личный состав врага.
  • Попытки российских оккупантов атаковать позиции ВСУ по флангам в Курской области были остановлены, ситуация в регионе стабилизировалась.
  • Российские войска столкнулись с трудностями при прорыве через противотанковые ловушки, что привело к провалу контрнаступления на Курщине.

Армия РФ потерпела провал во время контрнаступления в Курской области

Как отмечает издание, атака, направленная на подконтрольное ВСУ село Плехово на южном краю выступления, не просто провалилась — она провалилась самым ироническим образом.

Российская колонна застряла в противотанковых ловушках — траншее и полосе бетонных препятствий, которые россияне соорудили перед украинским вторжением под Курск в начале августа.

За пределами Плехово есть два основных оборонных сооружения, построенных Россией — противотанковые ловушки и пехотный траншейный комплекс вблизи.

Атакующим россиянам было трудно пройти через противотанковые ловушки, когда украинская 129 бригада территориальной обороны запустила волну взрывных беспилотников.

Наши воины преподали российским оккупантам и их технике, сожгли десятки единиц бронетехники и ликвидировали личный состав врага, — писал украинский военный корреспондент Юрий Бутусов.

Силы обороны Украины остановили контрнаступление армии РФ на Курщине

В Курской области русские войска стремились атаковать позиции подразделений ВСУ по флангам. Однако попытки окупантов удалось остановить.

Об этом сообщил представитель комендатуры ВСУ и спикер Минобороны Украины Алексей Дмитрашковский.

Дмитрашковский отметил, что по состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась и сегодня она под контролем ВСУ. Несмотря на это частичного успеха, враг все же достиг.

Россияне вошли в один из населённых пунктов. Они начали бои за другой населённый пункт, но это все.

Он также добавил, что на подконтрольной Украине части Курской области остается немало гражданских. В некоторых населенных пунктах их остается более сотни, а то и более 500 человек.

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