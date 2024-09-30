Войска РФ попали в собственную ловушку во время контрнаступления на Курщине

Российская колонна застряла в противотанковых ловушках, которые россияне соорудили перед украинской операцией в Курщине в начале августа.

Армия РФ потерпела провал во время контрнаступления в Курской области

Как отмечает издание, атака, направленная на подконтрольное ВСУ село Плехово на южном краю выступления, не просто провалилась — она провалилась самым ироническим образом.

Российская колонна застряла в противотанковых ловушках — траншее и полосе бетонных препятствий, которые россияне соорудили перед украинским вторжением под Курск в начале августа.

the main issue Russia has here is that their own fortification belt was very well built, with 360 defense in mind.

from the footage, it looks like they got delayed in the tank ditch area and never got near the two main strongholds in this area pic.twitter.com/tsiITTtaNG — imi (m) (@moklasen) September 29, 2024

За пределами Плехово есть два основных оборонных сооружения, построенных Россией — противотанковые ловушки и пехотный траншейный комплекс вблизи.

Атакующим россиянам было трудно пройти через противотанковые ловушки, когда украинская 129 бригада территориальной обороны запустила волну взрывных беспилотников.

Наши воины преподали российским оккупантам и их технике, сожгли десятки единиц бронетехники и ликвидировали личный состав врага, — писал украинский военный корреспондент Юрий Бутусов. Поделиться

Силы обороны Украины остановили контрнаступление армии РФ на Курщине

В Курской области русские войска стремились атаковать позиции подразделений ВСУ по флангам. Однако попытки окупантов удалось остановить.

Об этом сообщил представитель комендатуры ВСУ и спикер Минобороны Украины Алексей Дмитрашковский.

Дмитрашковский отметил, что по состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась и сегодня она под контролем ВСУ. Несмотря на это частичного успеха, враг все же достиг.

Россияне вошли в один из населённых пунктов. Они начали бои за другой населённый пункт, но это все. Поделиться

Он также добавил, что на подконтрольной Украине части Курской области остается немало гражданских. В некоторых населенных пунктах их остается более сотни, а то и более 500 человек.