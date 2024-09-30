Війська РФ потрапили у власну пастку під час контрнаступу на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ потрапили у власну пастку під час контрнаступу на Курщині

Війська РФ потрапили у власну пастку під час контрнаступу на Курщині
Джерело:  Forbes

Російська колона застрягла в протитанкових пастках, які росіяни спорудили перед українською операцію на Курщині на початку серпня.

Головні тези:

  • Російська армія застрягла в протитанкових пастках під час невдалих спроб контрнаступу на південному краю виступу в Курській області.
  • Українська 129-та бригада територіальної оборони віддалила російський контрнаступ за допомогою вибухових безпілотників, спаливши десятки одиниць бронетехніки ворога.
  • ЗСУ змогли зупинити атаку ворога в Курській області та залишили ситуацію під контролем, попри тимчасовий успіх окупантів.

Армія РФ зазнала провалу під час контрнаступу в Курській області

Як зазначає видання, атака, спрямована на підконтрольне ЗСУ село Плехово на південному краю виступу, не просто провалилася — вона провалилася найіронічнішим чином.

Російська колона застрягла в протитанкових пастках — траншеї та смузі бетонних перешкод, які росіяни спорудили перед українським вторгненням під Курськ на початку серпня.

За межами Плехово є дві основні оборонні споруди, побудовані Росією — протитанкові пастки та піхотний траншейний комплекс поблизу.

Атакуючим росіянам було важко пройти через протитанкові пастки, коли українська 129-та бригада територіальної оборони запустила хвилю вибухових безпілотників.

Наші воїни дали урок російським окупантам та їх техніці, спалили десятки одиниць бронетехніки та ліквідували особовий склад ворога, — писав український військовий кореспондент Юрій Бутусов .

Сили оборони України зупинили контрнаступ армії РФ на Курщині

У Курській області російські війська прагнули атакувати позиції підрозділів ЗСУ з флангів. Однак спроби окупантів вдалося зупинити.

Про це повідомив представник комендатури ЗСУ та речник Міноборони України Олексій Дмитрашківський.

Дмитрашківський зазначив, що станом на зараз ситуація стабілізувалася і сьогодні вона під контролем ЗСУ. Попри це часткового успіху ворог все ж досяг.

Росіяни увійшли в один з населених пунктів. Вони почали бої за інший населений пункт, але це все.

Він також додав, що на підконтрольній Україні частині Курської області залишається чимало цивільних. У деяких населених пунктах їх залишається більше сотні, а то й понад 500 жителів.

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