Війська РФ потрапили у власну пастку під час контрнаступу на Курщині

Російська колона застрягла в протитанкових пастках, які росіяни спорудили перед українською операцію на Курщині на початку серпня.

Армія РФ зазнала провалу під час контрнаступу в Курській області

Як зазначає видання, атака, спрямована на підконтрольне ЗСУ село Плехово на південному краю виступу, не просто провалилася — вона провалилася найіронічнішим чином.

Російська колона застрягла в протитанкових пастках — траншеї та смузі бетонних перешкод, які росіяни спорудили перед українським вторгненням під Курськ на початку серпня.

the main issue Russia has here is that their own fortification belt was very well built, with 360 defense in mind.

from the footage, it looks like they got delayed in the tank ditch area and never got near the two main strongholds in this area pic.twitter.com/tsiITTtaNG — imi (m) (@moklasen) September 29, 2024

За межами Плехово є дві основні оборонні споруди, побудовані Росією — протитанкові пастки та піхотний траншейний комплекс поблизу.

Атакуючим росіянам було важко пройти через протитанкові пастки, коли українська 129-та бригада територіальної оборони запустила хвилю вибухових безпілотників.

Наші воїни дали урок російським окупантам та їх техніці, спалили десятки одиниць бронетехніки та ліквідували особовий склад ворога, — писав український військовий кореспондент Юрій Бутусов . Поширити

Сили оборони України зупинили контрнаступ армії РФ на Курщині

У Курській області російські війська прагнули атакувати позиції підрозділів ЗСУ з флангів. Однак спроби окупантів вдалося зупинити.

Про це повідомив представник комендатури ЗСУ та речник Міноборони України Олексій Дмитрашківський.

Дмитрашківський зазначив, що станом на зараз ситуація стабілізувалася і сьогодні вона під контролем ЗСУ. Попри це часткового успіху ворог все ж досяг.

Росіяни увійшли в один з населених пунктів. Вони почали бої за інший населений пункт, але це все. Поширити

Він також додав, що на підконтрольній Україні частині Курської області залишається чимало цивільних. У деяких населених пунктах їх залишається більше сотні, а то й понад 500 жителів.