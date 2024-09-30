Війська РФ потрапили у власну пастку під час контрнаступу на Курщині

Російська колона застрягла в протитанкових пастках, які росіяни спорудили перед українською операцію на Курщині на початку серпня.
Головні тези:
- Російська армія застрягла в протитанкових пастках під час невдалих спроб контрнаступу на південному краю виступу в Курській області.
- Українська 129-та бригада територіальної оборони віддалила російський контрнаступ за допомогою вибухових безпілотників, спаливши десятки одиниць бронетехніки ворога.
- ЗСУ змогли зупинити атаку ворога в Курській області та залишили ситуацію під контролем, попри тимчасовий успіх окупантів.
Армія РФ зазнала провалу під час контрнаступу в Курській області
Як зазначає видання, атака, спрямована на підконтрольне ЗСУ село Плехово на південному краю виступу, не просто провалилася — вона провалилася найіронічнішим чином.
Російська колона застрягла в протитанкових пастках — траншеї та смузі бетонних перешкод, які росіяни спорудили перед українським вторгненням під Курськ на початку серпня.
За межами Плехово є дві основні оборонні споруди, побудовані Росією — протитанкові пастки та піхотний траншейний комплекс поблизу.
Атакуючим росіянам було важко пройти через протитанкові пастки, коли українська 129-та бригада територіальної оборони запустила хвилю вибухових безпілотників.
Сили оборони України зупинили контрнаступ армії РФ на Курщині
У Курській області російські війська прагнули атакувати позиції підрозділів ЗСУ з флангів. Однак спроби окупантів вдалося зупинити.
Про це повідомив представник комендатури ЗСУ та речник Міноборони України Олексій Дмитрашківський.
Дмитрашківський зазначив, що станом на зараз ситуація стабілізувалася і сьогодні вона під контролем ЗСУ. Попри це часткового успіху ворог все ж досяг.
Він також додав, що на підконтрольній Україні частині Курської області залишається чимало цивільних. У деяких населених пунктах їх залишається більше сотні, а то й понад 500 жителів.
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