Оператори батальйону безпілотних систем «Рейд» та окремого десантно-штурмового полку «Джміль» Сил безпілотних систем ЗСУ знищили зенітний ракетний комплекс С-400 «Тріумф» російських загарбників у Курській області.
Головні тези:
- Сили оборони України вразили російський ЗРК С-400 «Тріумф» на Курщині, знищивши систему вартістю 1,2 млрд дол.
- Дії Сил безпілотних систем ЗСУ демонструють успішну стратегію безпілотних атак та важливість розвитку військової техніки в Україні.
- Українські оператори здійснили важливу відсіч російській агресії, показавши високу ефективність та дисциплінованість у битві із загарбниками.
Сили оборони України знищили російський С-400 «Тріумф»
Про це Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили у Телеграм та оприлюднили відповідне відео.
Сили безпілотних систем знищили систему дистанційного мінування "Землеробство" РФ
Оператори батальйону безпілотних систем "Рейд" та окремого десантно-штурмового полку "Джміль" Сил безпілотних систем ЗСУ знищили біля річки Сейм російську новітню систему дистанційного мінування "Землеробство".
Оператори 413 окремого батальйону БпС "Рейд" СБС у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78 ОДШП "Джміль" в районі понтонної переправи противника на р. Сейм знищили рідкісну новітню систему дистанційного мінування "Земледелие".
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