Сили оборони України знищили ЗРК С-400 армії РФ на Курщині ― відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України знищили ЗРК С-400 армії РФ на Курщині ― відео

Сили безпілотних систем
С-400 «Тріумф»

Оператори батальйону безпілотних систем «Рейд» та окремого десантно-штурмового полку «Джміль» Сил безпілотних систем ЗСУ знищили зенітний ракетний комплекс С-400 «Тріумф» російських загарбників у Курській області.

Головні тези:

  • Сили оборони України вразили російський ЗРК С-400 «Тріумф» на Курщині, знищивши систему вартістю 1,2 млрд дол.
  • Дії Сил безпілотних систем ЗСУ демонструють успішну стратегію безпілотних атак та важливість розвитку військової техніки в Україні.
  • Українські оператори здійснили важливу відсіч російській агресії, показавши високу ефективність та дисциплінованість у битві із загарбниками.

Сили оборони України знищили російський С-400 «Тріумф»

Про це Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили у Телеграм та оприлюднили відповідне відео.

Оператори аеророзвідки 413 ОББС «Рейд» під час бойового вильоту на Курському напрямку виявили ворожий ЗРК С-400 «Тріумф», вартість якого оцінюється в 1,2 млрд дол.

Сили безпілотних систем знищили систему дистанційного мінування "Землеробство" РФ

Оператори батальйону безпілотних систем "Рейд" та окремого десантно-штурмового полку "Джміль" Сил безпілотних систем ЗСУ знищили біля річки Сейм російську новітню систему дистанційного мінування "Землеробство".

Оператори 413 окремого батальйону БпС "Рейд" СБС у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78 ОДШП "Джміль" в районі понтонної переправи противника на р. Сейм знищили рідкісну новітню систему дистанційного мінування "Земледелие".

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