Силы обороны Украины уничтожили ЗРК С-400 армии РФ на Курщине ― видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили ЗРК С-400 армии РФ на Курщине ― видео

Силы беспилотных систем
С-400 «Триумф»
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Операторы батальона беспилотных систем "Рейд" и отдельного десантно-штурмового полка "Джмиль" Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" российских захватчиков в Курской области.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины поразили российский ЗРК С-400 «Триумф» на Курщине, демонстрируя важность развития военной техники в стране.
  • Украинские операторы беспилотных систем эффективно противостояли российской агрессии, показав высокий профессионализм и дисциплинированность.
  • Действия сил беспилотных систем ВСУ подтверждают успешную стратегию беспилотных атак на технику противника.

Силы обороны Украины уничтожили российский С-400 «Триумф»

Об этом Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщили в Телеграмм и обнародовали соответствующее видео.

Операторы аэроразведки 413 ОББС "Рейд" во время боевого вылета на Курском направлении обнаружили враждебный ЗРК С-400 "Триумф", стоимость которого оценивается в 1,2 млрд дол.

Силы беспилотных систем уничтожили систему дистанционного минирования "Земледелие" РФ

Операторы батальона беспилотных систем "Рейд" и отдельного десантно-штурмового полка "Джмиль" Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили у реки Сейм российскую новейшую систему дистанционного минирования "Земледелие".

Операторы 413 отдельного батальона БПС "Рейд" СБС во взаимодействии со сводным отрядом БПС 78 ОДШП "Джмиль" в районе понтонной переправы противника на р. Сейм уничтожили редкую новейшую систему дистанционного минирования "Земледелие".

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