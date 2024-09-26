Силы обороны Украины уничтожили ЗРК С-400 армии РФ на Курщине ― видео

Операторы батальона беспилотных систем "Рейд" и отдельного десантно-штурмового полка "Джмиль" Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" российских захватчиков в Курской области.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины поразили российский ЗРК С-400 «Триумф» на Курщине, демонстрируя важность развития военной техники в стране.
- Украинские операторы беспилотных систем эффективно противостояли российской агрессии, показав высокий профессионализм и дисциплинированность.
- Действия сил беспилотных систем ВСУ подтверждают успешную стратегию беспилотных атак на технику противника.
Силы обороны Украины уничтожили российский С-400 «Триумф»
Об этом Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщили в Телеграмм и обнародовали соответствующее видео.
Силы беспилотных систем уничтожили систему дистанционного минирования "Земледелие" РФ
Операторы батальона беспилотных систем "Рейд" и отдельного десантно-штурмового полка "Джмиль" Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили у реки Сейм российскую новейшую систему дистанционного минирования "Земледелие".
Операторы 413 отдельного батальона БПС "Рейд" СБС во взаимодействии со сводным отрядом БПС 78 ОДШП "Джмиль" в районе понтонной переправы противника на р. Сейм уничтожили редкую новейшую систему дистанционного минирования "Земледелие".
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