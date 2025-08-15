Волгоградский НПЗ остановил свою работу после атаки дронов

Нефтеперерабатывающий завод ПАО «ЛУКойл» в Волгограде прекратил загрузку нефти и стал третьим крупным НПЗ в России, который остановился после начавшейся две недели назад серии ударов украинских дронов и затронул как минимум семь НПЗ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что крупный Волгоградский НПЗ, обладающий проектной мощностью около 300 000 баррелей нефти в сутки, прекратил загрузку нефти после одного из последних ударов украинских беспилотников по российским энергетическим объектам. Поделиться

Падение обломков от атаки беспилотника в четверг привело к разливу нефтепродуктов и пожару на объекте, входящем в 10 крупнейших в России.

По данным региональной администрации, на тушение пожара понадобилось около 19 часов.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, эксплуатируемый государственной компанией «Роснефть», остановил около половины своих мощностей со 2 августа после атаки украинских дронов.

В то же время Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти», также пострадавший от атак дронов, был остановлен 2 августа.

По информации источников Reuters, ремонт на упомянутых НПЗ продлится около месяца.