Волгоградский НПЗ остановил свою работу после атаки дронов

Нефтеперерабатывающий завод ПАО «ЛУКойл» в Волгограде прекратил загрузку нефти и стал третьим крупным НПЗ в России, который остановился после начавшейся две недели назад серии ударов украинских дронов и затронул как минимум семь НПЗ.
Главные тезисы
- Волгоградский НПЗ, принадлежащий ПАО «ЛУКойл», остановил свою работу после атаки украинских дронов, став третьим крупным пострадавшим НПЗ в России.
- Серия ударов украинских дронов затронула не только Волгоградский, но и другие крупные НПЗ, такие как Рязанский и Новокуйбышевский.
- Пожар и разлив нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ потребовали 19 часов для его тушения, что привело к остановке загрузки нефти.
НПЗ в Волгограде прекратил загрузку нефти
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Падение обломков от атаки беспилотника в четверг привело к разливу нефтепродуктов и пожару на объекте, входящем в 10 крупнейших в России.
По данным региональной администрации, на тушение пожара понадобилось около 19 часов.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод, эксплуатируемый государственной компанией «Роснефть», остановил около половины своих мощностей со 2 августа после атаки украинских дронов.
В то же время Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти», также пострадавший от атак дронов, был остановлен 2 августа.
По информации источников Reuters, ремонт на упомянутых НПЗ продлится около месяца.
