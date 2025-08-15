Волгоградский НПЗ остановил свою работу после атаки дронов
Волгоградский НПЗ остановил свою работу после атаки дронов

НПЗ
Источник:  Bloomberg

Нефтеперерабатывающий завод ПАО «ЛУКойл» в Волгограде прекратил загрузку нефти и стал третьим крупным НПЗ в России, который остановился после начавшейся две недели назад серии ударов украинских дронов и затронул как минимум семь НПЗ.

Главные тезисы

  • Волгоградский НПЗ, принадлежащий ПАО «ЛУКойл», остановил свою работу после атаки украинских дронов, став третьим крупным пострадавшим НПЗ в России.
  • Серия ударов украинских дронов затронула не только Волгоградский, но и другие крупные НПЗ, такие как Рязанский и Новокуйбышевский.
  • Пожар и разлив нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ потребовали 19 часов для его тушения, что привело к остановке загрузки нефти.

НПЗ в Волгограде прекратил загрузку нефти

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что крупный Волгоградский НПЗ, обладающий проектной мощностью около 300 000 баррелей нефти в сутки, прекратил загрузку нефти после одного из последних ударов украинских беспилотников по российским энергетическим объектам.

Падение обломков от атаки беспилотника в четверг привело к разливу нефтепродуктов и пожару на объекте, входящем в 10 крупнейших в России.

По данным региональной администрации, на тушение пожара понадобилось около 19 часов.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, эксплуатируемый государственной компанией «Роснефть», остановил около половины своих мощностей со 2 августа после атаки украинских дронов.

В то же время Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти», также пострадавший от атак дронов, был остановлен 2 августа.

По информации источников Reuters, ремонт на упомянутых НПЗ продлится около месяца.

14 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, в ночь на 14 августа нанесли удар по Волгоградскому НПЗ (ООО ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка), обеспечивающему армию РФ нефтепродуктами.

