В Генштабе подтвердили поражение Волгоградского НПЗ Силами обороны Украины

В ночь на 14 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка), обеспечивающему российскую армию нефтепродуктами.
Попадания ударных БпЛА повлекли за собой сильные пожары.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ,
Подробные последствия огневого поражения уточняются.
Волгоградский нефтеперерабатывающий завод — крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ. Здесь ежегодно перерабатывают более 15 млн. тонн нефти, что составляет 5,6% всей российской переработки.
НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики вооруженных сил России.
Последовательно работаем на снижении мощностей производства нефтепродуктов в стране-агрессоре и ослаблении ее армии. Россия должна полностью почувствовать последствия своей захватнической политики и прекратить войну против Украины.
