В Генштабе подтвердили поражение Волгоградского НПЗ Силами обороны Украины
В Генштабе подтвердили поражение Волгоградского НПЗ Силами обороны Украины

В ночь на 14 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка), обеспечивающему российскую армию нефтепродуктами.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно нанесли поражение Волгоградского НПЗ, который обеспечивал российскую армию нефтепродуктами.
  • Удар беспилотных систем вызвал сильные пожары на заводе, причинив значительный ущерб производству нефтепродуктов.
  • Волгоградский НПЗ является важным производителем топлива для логистики вооруженных сил России, что делает его критически важной целью для удара.

Силы обороны Украины поразили Волгоградский НПЗ

Попадания ударных БпЛА повлекли за собой сильные пожары.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ,

Подробные последствия огневого поражения уточняются.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод — крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ. Здесь ежегодно перерабатывают более 15 млн. тонн нефти, что составляет 5,6% всей российской переработки.

НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики вооруженных сил России.

Последовательно работаем на снижении мощностей производства нефтепродуктов в стране-агрессоре и ослаблении ее армии. Россия должна полностью почувствовать последствия своей захватнической политики и прекратить войну против Украины.

