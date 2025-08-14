В Генштабе подтвердили поражение Волгоградского НПЗ Силами обороны Украины

В ночь на 14 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка), обеспечивающему российскую армию нефтепродуктами.

Силы обороны Украины поразили Волгоградский НПЗ

Попадания ударных БпЛА повлекли за собой сильные пожары.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ,

Подробные последствия огневого поражения уточняются.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод — крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ. Здесь ежегодно перерабатывают более 15 млн. тонн нефти, что составляет 5,6% всей российской переработки.

НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики вооруженных сил России.