У Генштабі підтвердили ураження Волгоградського НПЗ Силами оборони України

У ніч на 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.
Головні тези:
- Силами оборони України уражено Волгоградський НПЗ, що забезпечує російську армію нафтопродуктами.
- Від удару бойових безпілотників по заводу виникли сильні пожежі, наслідки яких наразі уточнюються.
- Волгоградський нафтопереробний завод виробляє дизель, бензин та авіапальне, критично важливі для логістики збройних сил Росії.
Сили оборони України уразили Волгоградський НПЗ
Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ,
Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються.
Волгоградський нафтопереробний завод — найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Тут щорічно переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки.
НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил Росії.
Послідовно працюємо на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів у країні-агресорі та послаблення її армії. росія має сповна відчути наслідки своєї загарбницької політики та припинити війну проти України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-