Волгоградський НПЗ зупинив свою роботу після атаки дронів

Нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у Волгограді припинив завантаження нафти і став третім великим НПЗ у Росії, який зупинився після серії ударів українських дронів, що почалася два тижні тому і торкнулася як мінімум семи НПЗ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що великий Волгоградський НПЗ, який має проєктну потужність близько 300 000 барелів нафти на добу, припинив завантаження нафти після одного з останніх ударів українських безпілотників по російських енергетичних об'єктах.

Падіння уламків від атаки безпілотника в четвер призвело до розливу нафтопродуктів і пожежі на об’єкті, який входить до 10 найбільших в Росії.

За даними регіональної адміністрації, на гасіння пожежі знадобилося близько 19 годин.

Рязанський нафтопереробний завод, що експлуатується державною компанією «Роснефть», зупинив близько половини своїх потужностей з 2 серпня після атаки українських дронів.

Водночас Новокуйбишевський нафтопереробний завод «Роснефти», який також постраждав від атак дронів, був зупинений 2 серпня.

За інформацією джерел Reuters, ремонт на згаданих НПЗ триватиме близько місяця.