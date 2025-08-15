Волгоградський НПЗ зупинив свою роботу після атаки дронів

Нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у Волгограді припинив завантаження нафти і став третім великим НПЗ у Росії, який зупинився після серії ударів українських дронів, що почалася два тижні тому і торкнулася як мінімум семи НПЗ.
Головні тези:
- Волгоградський НПЗ, що належить ПАТ «Лукойл», зупинив свою роботу після атаки українських дронів, ставши третім великим НПЗ в Росії, який постраждав.
- Серія ударів українських безпілотників також призвела до зупинки роботи інших НПЗ, зокрема Рязанського та Новокуйбишевського нафтопереробних заводів.
- Внаслідок атаки безпілотників на Волгоградський НПЗ сталася пожежа та розлив нафтопродуктів, що призвело до потреби гасіння пожежі протягом 19 годин.
НПЗ у Волгограді припинив завантаження нафти
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Падіння уламків від атаки безпілотника в четвер призвело до розливу нафтопродуктів і пожежі на об’єкті, який входить до 10 найбільших в Росії.
За даними регіональної адміністрації, на гасіння пожежі знадобилося близько 19 годин.
Рязанський нафтопереробний завод, що експлуатується державною компанією «Роснефть», зупинив близько половини своїх потужностей з 2 серпня після атаки українських дронів.
Водночас Новокуйбишевський нафтопереробний завод «Роснефти», який також постраждав від атак дронів, був зупинений 2 серпня.
За інформацією джерел Reuters, ремонт на згаданих НПЗ триватиме близько місяця.
