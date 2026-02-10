Волосы матерей и детей могут рассказать об их эмоциональной связи

Результаты нового масштабного исследования указывают на то, что уровень гормона окситоцина в волосах матерей и детей позволяет измерить близость их отношений и прочность эмоциональной связи.

Ученые нашли новый способ измерения эмоционального контакта

Авторы исследования обращают внимание на то, что привычные для всех анализы слюны фиксируют лишь сиюминутные изменения.

Что касается волос, то они позволили оценить гормональный фон в течение нескольких месяцев, а также его роль в процессе воспитания ребенка.

Такой научный прорыв крайне важен в изучении долгосрочных отношений между родителями и детьми, а также выявлении проблем в семейном взаимодействии, сообщает European Neuropsychopharmacology.

Что важно понимать, именно окситоцин довольно часто называют "гормоном любви" или "привязанности", ведь его зона ответственности доверие, эмоциональная близость, материнское поведение.

Среди ключевых функций окситоцина наиболее часто упоминают стимуляцию родов (сокращение матки), лактацию, снижение стресса.

В целом при исследовании уровень окситоцина у детей был выше, чем у матерей.

Однако ученые сразу обратили внимание на то, что чем выше он был у матери, тем выше и у ребенка.