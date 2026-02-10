Волосся матерів і дітей може розповісти про їхній емоційний зв’язок
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені знайшли новий спосіб вимірювання емоційного контакту
Джерело:  online.ua

Результати нового масштабного дослідження вказують на те, що рівень гормону окситоцину у волоссі матерів і дітей дає можливість виміряти близкість їхніх стосунків і міцність емоційного зв’язку. 

Головні тези:

  • У межах дослідження науковці вивчали рівень гормону у волоссі 28 пар матерів і дітей (віком 3-5 років).
  • Високий рівень гормону в обох з пари вказував на чудові стосунки в родині.

Автори дослідження звертають увагу на те, що звичні для всіх аналізи слини фіксують лише миттєві зміни.

Що стосується волосся, то воно дало можливість оцінити гормональне тло протягом кількох місяців, а також його роль у процесі виховання дитини.

Такий науковий прорив є вкрай вкрай важливим у вивченні довготривалих стосунків між батьками та дітьми, а також виявленні проблем в сімейній взаємодії, повідомляє European Neuropsychopharmacology.

Що важливо розуміти, саме окситоцин доволі часто величають “гормоном любові” або “прив'язаності”, адже його зона відповідальності довіра, емоційна близькість, материнська поведінка.

Серед ключових функцій окситоцину найчастіше згадують стимуляцію пологів (скорочення матки), лактацію, зниження стресу.

Загалом під час дослідження рівень окситоцину в дітей був вищим, ніж у матерів.

Однак науковці одразу звернули увагу на те, що чим чим вищим він був у матері, тим вищим і в дитини.

Вищий рівень гормону в обох з пари був пов’язаним із кращими стосунками в родині.

