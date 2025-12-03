Воздушные шары из Беларуси снова нарушили работу Вильнюсского аэропорта

Вильнюсский аэропорт 3 декабря вечером закрыли из-за обнаружения контрабандных воздушных шаров.
Главные тезисы
- Обнаружение контрабандных воздушных шаров из Белоруссии привело к закрытию Вильнюсского аэропорта и угрозе для гражданской авиации.
- Гибридная атака из Беларуси на Литву вызвала закрытие воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом.
- Пассажиров просят следить за информацией от аэропорта и операторов рейсов, чтобы быть в курсе ситуации.
Воздушные шары из Беларуси нарушили воздушное пространство Литвы
Об этом сообщает Национальный центр управления кризисными ситуациями.
Пассажиров просят следить за информацией аэропорта и операторов рейсов.
Литовская служба управления воздушным движением ранее в ночь на 1 декабря приостановила полеты в Вильнюсском аэропорту из-за воздушных шаров, которые могут залететь в его воздушное пространство.
