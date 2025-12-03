Воздушные шары из Беларуси снова нарушили работу Вильнюсского аэропорта
Категория
Мир
Дата публикации

Воздушные шары из Беларуси снова нарушили работу Вильнюсского аэропорта

аэропорт
Читати українською
Источник:  LRT

Вильнюсский аэропорт 3 декабря вечером закрыли из-за обнаружения контрабандных воздушных шаров.

Главные тезисы

  • Обнаружение контрабандных воздушных шаров из Белоруссии привело к закрытию Вильнюсского аэропорта и угрозе для гражданской авиации.
  • Гибридная атака из Беларуси на Литву вызвала закрытие воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом.
  • Пассажиров просят следить за информацией от аэропорта и операторов рейсов, чтобы быть в курсе ситуации.

Воздушные шары из Беларуси нарушили воздушное пространство Литвы

Об этом сообщает Национальный центр управления кризисными ситуациями.

Из-за гибридной атаки, осуществленной Беларусью против Литвы, гражданской авиации и населения, воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом закрыто с 19:36 до 22:30 из-за обнаружения навигационных объектов, характерных для аэростатов в опасных авиационных зонах.

Пассажиров просят следить за информацией аэропорта и операторов рейсов.

Литовская служба управления воздушным движением ранее в ночь на 1 декабря приостановила полеты в Вильнюсском аэропорту из-за воздушных шаров, которые могут залететь в его воздушное пространство.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем на самом деле РФ запускает воздушные шары над Украиной — объяснение разведки Британии
Зачем на самом деле РФ запускает воздушные шары над Украиной — объяснение разведки Британии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Военный самолет РФ трижды нарушил авиапространство Японии
Самолет
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Аэропорт Вильнюса снова закрывали из-за неизвестных воздушных шаров
Вильнюс

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?