Аэропорт Вильнюса снова закрывали из-за неизвестных воздушных шаров

В Вильнюсе в ночь на 27 октября закрыли международный аэропорт из-за летевших в его направлении воздушных шаров.

Воздушные шары снова привели к закрытию аэропорта Вильнюса

Движение самолетов в аэропорту Вильнюса было временно приостановлено 26 октября в 21:42.

По предварительным сообщениям, решение об ограничении воздушного пространства было вызвано полетом воздушных шаров в направлении аэропорта Вильнюса. Поделиться

Ограничения воздушного пространства продолжались до 05:40 понедельника, 27 октября.

Как сообщает литовское издание LRT, некоторые рейсы направлены в Каунас и Ригу.

По меньшей мере, 15 рейсов были перенесены из-за закрытия Вильнюсского аэропорта.

За несколько часов до инцидента с воздушными шарами и закрытием аэропорта президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна должна рассмотреть возможность ограничения транзита в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Беларусью именно из-за воздушных шаров.

Президент рассматривает инциденты последних дней и перебои в работе аэропорта как гибридную атаку против Литвы, на которую необходимо реагировать как симметрично, так и асимметрично.

На прошлой неделе воздушное движение Литвы было нарушено трижды из-за контрабандных воздушных шаров.