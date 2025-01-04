В Дании над портом обнаружили неизвестные дроны — при чем здесь Россия

Над портом Кеге в Дании зафиксировали около 20 подозрительных беспилотников. Правоохранители начали расследование.
Главные тезисы
- В Дании над портом Кеге зафиксировано около 20 неизвестных дронов, что вызвало начало расследования со стороны правоохранителей.
- Подозрительные дроны в Дании вызваны геополитической напряженностью и обострением ситуации в Европе, связанными с гибридными атаками России и войной РФ против Украины.
- Полиция старается установить происхождение и количество беспилотников и выяснить возможную связь инцидента с другими случаями наблюдения дронов в стране.
В Дании над портом летали неизвестные дроны
Полиция Дании расследует сообщения об обнаружении около 20 беспилотников над портом Кеге, расположенным юго-западнее Копенгагена.
Правоохранители сообщили, что инцидент произошел 3 января вечером.
Региональная полиция заявила, что, прибыв на место происшествия, офицеры смогли зафиксировать четыре больших беспилотника над пристанью. По словам свидетеля, вызвавшего полицию, в воздухе было около 20 дронов, которые впоследствии на большой скорости исчезли в заливе Кеге.
Полиция также проверяет, связан ли этот случай с другими наблюдениями дронов в стране. Инцидент расследуется на фоне роста обеспокоенностей в Европе, связанных с российскими гибридными атаками и войной против Украины.
Подозрительные дроны в небе над США
Неизвестные беспилотники не раз замечали в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк, Мэриленд и Коннектикут.
Кроме этого подозрительные дроны летали вблизи военных объектов США в Европе.
Как отмечает глава Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас, в последнее время резко возросло количество сообщений о неизвестных летательных объектах в штате Нью-Джерси.
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