В Дании над портом обнаружили неизвестные дроны — при чем здесь Россия

Над портом Кеге в Дании зафиксировали около 20 подозрительных беспилотников. Правоохранители начали расследование.

В Дании над портом летали неизвестные дроны

Полиция Дании расследует сообщения об обнаружении около 20 беспилотников над портом Кеге, расположенным юго-западнее Копенгагена.

Правоохранители сообщили, что инцидент произошел 3 января вечером.

Региональная полиция заявила, что, прибыв на место происшествия, офицеры смогли зафиксировать четыре больших беспилотника над пристанью. По словам свидетеля, вызвавшего полицию, в воздухе было около 20 дронов, которые впоследствии на большой скорости исчезли в заливе Кеге.

Правоохранители отметили, что пытаются установить точное количество беспилотников, а также их принадлежность. Они подчеркнули, что никаких разрешений на полеты дронов в этом районе на момент инцидента выдано не было. Поделиться

Полиция также проверяет, связан ли этот случай с другими наблюдениями дронов в стране. Инцидент расследуется на фоне роста обеспокоенностей в Европе, связанных с российскими гибридными атаками и войной против Украины.

Подозрительные дроны в небе над США

Неизвестные беспилотники не раз замечали в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк, Мэриленд и Коннектикут.

Кроме этого подозрительные дроны летали вблизи военных объектов США в Европе.

Как отмечает глава Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас, в последнее время резко возросло количество сообщений о неизвестных летательных объектах в штате Нью-Джерси.