У Данії над портом виявили невідомі дрони — до чого тут Росія
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У Данії над портом виявили невідомі дрони — до чого тут Росія

Дрон
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Джерело:  AP

Над портом Кеге у Данії зафіксували близько 20 підозрілих безпілотників. Правоохоронці почали розслідування.

Головні тези:

  • У Данії зафіксували понад 20 невідомих дронів над портом Кеге, спровокувавши початок розслідування зі сторони правоохоронців.
  • Поліція встановлює походження та кількість безпілотників, з'ясовуючи можливий зв'язок з іншими схожими випадками у країні.
  • Інцидент із незнайомими дронами відбувається на тлі загострення безпекових питань в Європі, пов'язаних з гібридними атаками Росії та ситуацією на сході України.

У Данії над портом літали невідомі дрони

Поліція Данії розслідує повідомлення про виявлення близько 20 безпілотників над портом Кеге, розташованим на південний захід від Копенгагена.

Правоохоронці повідомили, що інцидент стався 3 січня ввечері.

Регіональна поліція заявила, що, прибувши на місце події, офіцери змогли зафіксувати чотири великі безпілотники над пристанню. За словами свідка, який викликав поліцію, загалом у повітрі було близько 20 дронів, які згодом на великій швидкості зникли в затоці Кеге.

Правоохоронці зазначили, що наразі намагаються встановити точну кількість безпілотників, а також їхню належність. Вони наголосили, що жодних дозволів на польоти дронів у цьому районі на момент інциденту видано не було.

Поліція також перевіряє, чи пов’язаний цей випадок з іншими спостереженнями дронів у країні. Інцидент розслідується на тлі зростання безпекових занепокоєнь у Європі, пов’язаних із російськими гібридними атаками та війною проти України.

Підозрілі дрони в небі над США

Невідомі безпілотники неодноразово помічали у штатах Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Меріленд і Коннектикут.

Окрім цього підозрілі дрони літали поблизу військових об’єктів США у Європі.

Як зазначає глава Міністерства внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас, останнім часом стрімко зросла кількість повідомлень про невідомі літальні об’єкти у штаті Нью-Джерсі.

Майоркас додав, що наразі не має доказів того, що ці невідомі дрони становлять загрозу національній безпеці. Однак, якщо виявиться, що ці дрони є частиною іноземного втручання, громадськість попередять про це.

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