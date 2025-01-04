У Данії над портом виявили невідомі дрони — до чого тут Росія

Над портом Кеге у Данії зафіксували близько 20 підозрілих безпілотників. Правоохоронці почали розслідування.
Головні тези:
- У Данії зафіксували понад 20 невідомих дронів над портом Кеге, спровокувавши початок розслідування зі сторони правоохоронців.
- Поліція встановлює походження та кількість безпілотників, з'ясовуючи можливий зв'язок з іншими схожими випадками у країні.
- Інцидент із незнайомими дронами відбувається на тлі загострення безпекових питань в Європі, пов'язаних з гібридними атаками Росії та ситуацією на сході України.
У Данії над портом літали невідомі дрони
Поліція Данії розслідує повідомлення про виявлення близько 20 безпілотників над портом Кеге, розташованим на південний захід від Копенгагена.
Правоохоронці повідомили, що інцидент стався 3 січня ввечері.
Регіональна поліція заявила, що, прибувши на місце події, офіцери змогли зафіксувати чотири великі безпілотники над пристанню. За словами свідка, який викликав поліцію, загалом у повітрі було близько 20 дронів, які згодом на великій швидкості зникли в затоці Кеге.
Поліція також перевіряє, чи пов’язаний цей випадок з іншими спостереженнями дронів у країні. Інцидент розслідується на тлі зростання безпекових занепокоєнь у Європі, пов’язаних із російськими гібридними атаками та війною проти України.
Підозрілі дрони в небі над США
Невідомі безпілотники неодноразово помічали у штатах Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Меріленд і Коннектикут.
Окрім цього підозрілі дрони літали поблизу військових об’єктів США у Європі.
Як зазначає глава Міністерства внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас, останнім часом стрімко зросла кількість повідомлень про невідомі літальні об’єкти у штаті Нью-Джерсі.
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