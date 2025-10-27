Аеропорт Вільнюса знову закривали через невідомі повітряні кулі

У Вільнюсі у ніч проти 27 жовтня закрили міжнародний аеропорт через повітряні кулі, що летіли в його напрямку.
Головні тези:
- Повітряні кулі спричинили закриття аеропорту Вільнюса в ніч проти 27 жовтня.
- Рейси були перенесені через обмеження повітряного простору, аеропорт відновив роботу наступного ранку.
- Президент Литви розглядає інцидент як гібридну атаку та розглядає можливість реагування на асиметричному рівні.
Повітряні кулі знову призвели до закриття аеропорту Вільнюса
Рух літаків у аеропорту Вільнюса був тимчасово призупинений 26 жовтня о 21:42.
Обмеження повітряного простору тривали до 05:40 понеділка, 27 жовтня.
Як повідомляє литовське видання LRT, деякі рейси спрямовані до Каунаса та Риги.
Щонайменше 15 рейсів були перенесені через закриття Вільнюського аеропорту.
За кілька годин до інциденту з повітряними кулями та закриттям аеропорту президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна має розглянути можливість обмеження транзиту до Калінінграда та довгострокового закриття кордону з Білоруссю саме через повітряні кулі.
Президент розглядає інциденти останніх днів та перебої в роботі аеропорту як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетрично, так і асиметрично.
Минулого тижня повітряний рух Литви був порушений тричі через контрабандні повітряні кулі.
