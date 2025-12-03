Повітряні кулі з Білорусі знову порушили роботу Вільнюського аеропорту

Вільнюський аеропорт 3 грудня ввечері закрили через виявлення контрабандних повітряних куль.
Головні тези:
- Контрабандні повітряні кулі з Білорусі викликали закриття Вільнюського аеропорту.
- Цивільна авіація та населення Литви під загрозою через гібридну атаку з Білорусі.
- Зараз пасажирів просять слідкувати за новинами від аеропорту та операторів рейсів.
Повітряні кулі з Білорусі порушили повітряний простір Литви
Про це повідомляє Національний центр управління кризовими ситуаціями.
Пасажирів просять слідкувати за інформацією аеропорту та операторів рейсів.
Литовська служба управління повітряним рухом раніше у ніч на 1 грудня призупинила польоти у Вільнюському аеропорту через повітряні кулі, які можуть залетіти в його повітряний простір.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-