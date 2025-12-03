Повітряні кулі з Білорусі знову порушили роботу Вільнюського аеропорту
Категорія
Світ
Дата публікації

Повітряні кулі з Білорусі знову порушили роботу Вільнюського аеропорту

аеропорт
Read in English
Джерело:  LRT

Вільнюський аеропорт 3 грудня ввечері закрили через виявлення контрабандних повітряних куль.

Головні тези:

  • Контрабандні повітряні кулі з Білорусі викликали закриття Вільнюського аеропорту.
  • Цивільна авіація та населення Литви під загрозою через гібридну атаку з Білорусі.
  • Зараз пасажирів просять слідкувати за новинами від аеропорту та операторів рейсів.

Повітряні кулі з Білорусі порушили повітряний простір Литви

Про це повідомляє Національний центр управління кризовими ситуаціями.

Через гібридну атаку, здійснену Білоруссю проти Литви, цивільної авіації та населення, повітряний простір над Вільнюським аеропортом закрито з 19:36 до 22:30 через виявлення навігаційних обʼєктів, характерних для аеростатів у небезпечних авіаційних зонах.

Пасажирів просять слідкувати за інформацією аеропорту та операторів рейсів.

Литовська служба управління повітряним рухом раніше у ніч на 1 грудня призупинила польоти у Вільнюському аеропорту через повітряні кулі, які можуть залетіти в його повітряний простір.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Навіщо насправді РФ запускає повітряні кулі над Україною — пояснення розвідки Британії
Навіщо насправді РФ запускає повітряні кулі над Україною — пояснення розвідки Британії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Військовий літак РФ тричі порушив авіапростір Японії
Літак
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Аеропорт Вільнюса знову закривали через невідомі повітряні кулі
Аеропорт

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?