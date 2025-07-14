Воздушные силы сбили более 60 БпЛА РФ в ночь на 14 июля
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы сбили более 60 БпЛА РФ в ночь на 14 июля

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Россия совершила ночной удар по Украине с использованием ракет и свыше 130 дронов.

Главные тезисы

  • Россия совершила ночной удар по Украине, применив ракеты и свыше 130 дронов, но украинская ПВО смогла сбить 61 вражеский БпЛА.
  • В течение более 10 часов продолжалось воздушное сражение, в котором активно участвовали авиация, зенитные ракетные войска и беспилотные системы обороны.
  • Зафиксировано четыре пуска зенитных управляемых ракет С-300/400 из России и 136 ударных дронов, что свидетельствует о масштабности атаки.

Как отработала ПВО в ночь на 14 июля

Вечером 13 июля и ночью 14 июля Россия нанесла мощный комбинированный удар по Украине с применением ракет и беспилотников.

В общей сложности зафиксировано четыре пуска зенитных управляемых ракет С-300/400 из Курской области, а также 136 ударных дронов, среди которых до 90 Shahed-136, и несколько десятков имитаторов беспилотников разных типов.

Направления атаки:

  • Орел,

  • Брянск,

  • Курск,

  • Миллерово,

  • Приморско-Ахтарск (РФ),

  • временно оккупирована территория Донецкой области.

Воздушное сражение длилось более 10 часов. К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группировки, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 на украинском ПВО уничтожен 61 вражеский дрон, в частности Шахед, в северных, восточных и центральных.

Отчет ПВО

Еще 47 дронов-имитаторов были поданы или локационно потеряны в результате действий РЭБ.

В то же время, зафиксировано попадание 28 БпЛА по 10 объектам в разных регионах Украины. В четырех местах зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников.

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