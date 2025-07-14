Воздушные силы сбили более 60 БпЛА РФ в ночь на 14 июля

Россия совершила ночной удар по Украине с использованием ракет и свыше 130 дронов.

Как отработала ПВО в ночь на 14 июля

Вечером 13 июля и ночью 14 июля Россия нанесла мощный комбинированный удар по Украине с применением ракет и беспилотников.

В общей сложности зафиксировано четыре пуска зенитных управляемых ракет С-300/400 из Курской области, а также 136 ударных дронов, среди которых до 90 Shahed-136, и несколько десятков имитаторов беспилотников разных типов.

Направления атаки:

Орел,

Брянск,

Курск,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск (РФ),

временно оккупирована территория Донецкой области.

Воздушное сражение длилось более 10 часов. К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группировки, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 на украинском ПВО уничтожен 61 вражеский дрон, в частности Шахед, в северных, восточных и центральных.

Отчет ПВО

Еще 47 дронов-имитаторов были поданы или локационно потеряны в результате действий РЭБ.