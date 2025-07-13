Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО

Начиная с 14:00 12 июля и в течение ночи и утра 13 июля российские захватчики совершала воздушное нападение на мирные украинские города и села 60-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 40 враждебных целей.
Главные тезисы
- Противник целился и в тыловые регионы, и в прифронтовые территории.
- Зафиксировано попадание 20 БпЛА в 5 локациях.
Подробности нового воздушного боя РФ и Украины
Очередное нападение россияне совершали с направлений: Курск, Миллерово — РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что еще 20 дронов-имитаторов — локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Также указано, что произошло попадание 20 БпЛА в 5 локациях.
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