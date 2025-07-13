Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ
Подробиці нового повітряного бою РФ та України
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Починаючи з 14:00 12 липня та протягом ночі й ранку 13 липня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 40 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Противник цілився і в тилові регіони, і у прифронтові території.
  • Зафіксовано влучання 20 БпЛА у 5 локаціях.

Подробиці нового повітряного бою РФ та України

Черговий напад росіяни здійснювали із напрямків: Курськ, Міллерово — РФ.

Протягом дня ворог атакував ударними БпЛА тилові регіони (понад 20 "шахедів"), вночі — прифронтові території Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 20 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, заході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що ще 20 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Також вказано, що відбулося влучання 20 БпЛА у 5 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

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