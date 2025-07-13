Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО

Починаючи з 14:00 12 липня та протягом ночі й ранку 13 липня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 40 ворожих цілей.
Головні тези:
- Противник цілився і в тилові регіони, і у прифронтові території.
- Зафіксовано влучання 20 БпЛА у 5 локаціях.
Подробиці нового повітряного бою РФ та України
Черговий напад росіяни здійснювали із напрямків: Курськ, Міллерово — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що ще 20 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Також вказано, що відбулося влучання 20 БпЛА у 5 локаціях.
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