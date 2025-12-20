Впервые в истории. Что известно о столкновении в планетной системе Фомальгаут

Астрономы впервые смогли зафиксировать последствия двух мощных столкновений крупных тел в планетной системе звезды Фомальгаут. Это удалось сделать благодаря космическому телескопу "Габбл".
Что произошло в планетной системе звезды Фомальгаут
По словам астрономов, они запечатлели яркие источники света.
Впоследствии стало известно, что это облака пыли, образовавшиеся после независимых столкновений двух массивных тел.
Ученые обращают внимание на то, что система звезды Фомальгаут расположена примерно в 25 световых годах от Земли.
После детальных исследований они пришли к тому, что в системе существуют планеты, которые "формируют" диск своей гравитацией.
В 2000-х годах в системе обнаружили яркий точечный источник, известный как Фомальгаут b, интерпретируемый как экзопланета.
После подробного анализа выяснилось, что зафиксированные объекты могут быть облаками пыли, образованными в результате двух независимых столкновений больших тел размером в десятки километров.
