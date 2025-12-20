Впервые в истории. Что известно о столкновении в планетной системе Фомальгаут
Впервые в истории. Что известно о столкновении в планетной системе Фомальгаут

Источник:  Science

Астрономы впервые смогли зафиксировать последствия двух мощных столкновений крупных тел в планетной системе звезды Фомальгаут. Это удалось сделать благодаря космическому телескопу "Габбл".

  • Система звезды Фомальгаут расположена примерно в 25 световых годах от Земли.
  • Ее исследования и изучение пока только набирают обороты.

По словам астрономов, они запечатлели яркие источники света.

Впоследствии стало известно, что это облака пыли, образовавшиеся после независимых столкновений двух массивных тел.

Ученые обращают внимание на то, что система звезды Фомальгаут расположена примерно в 25 световых годах от Земли.

После детальных исследований они пришли к тому, что в системе существуют планеты, которые "формируют" диск своей гравитацией.

В 2000-х годах в системе обнаружили яркий точечный источник, известный как Фомальгаут b, интерпретируемый как экзопланета.

Последующие многолетние наблюдения с помощью космического телескопа «Габбл» в видимой области спектра позволили учёным проследить эволюцию этого источника. Анализ архивных и новых изображений показал, что Фомальгаут b со временем исчез, а в той же системе появился другой яркий источник света в другом месте диска.

После подробного анализа выяснилось, что зафиксированные объекты могут быть облаками пыли, образованными в результате двух независимых столкновений больших тел размером в десятки километров.

Яркие пылевые облака, возникшие после ударов, в течение многих лет отражали свет звезды и маскировались под экзопланеты.

