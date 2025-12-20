Вперше в історії. Що відомо про зіткнення у планетній системі Фомальгаут ві
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вперше в історії. Що відомо про зіткнення у планетній системі Фомальгаут ві

Що відбувається в планетній системі зорі Фомальгаут
Джерело:  Science

Астрономи вперше змогли зафіксувати наслідки двох потужних зіткнень великих тіл у планетній системі зорі Фомальгаут. Це вдалося зробити завдяки космічному телескопу “Габбл”.

Головні тези:

  • Система зорі Фомальгаут розташована приблизно за 25 світлових років від Землі.
  • Її дослідження та вивчення наразі лише набирають обертів.

Що сталося в планетній системі зорі Фомальгаут

За словами астрономів, вони зафіксували яскраві джерела світла.

Згодом стало відомо, що це хмари пилу, які утворилися після незалежних зіткнень двох масивних тіл.

Науковці звертають увагу на те, що система зорі Фомальгаут розташована приблизно за 25 світлових років від Землі.

Після детальних досліджень вони дійшли , що в системі існують планети, які “формують” диск своєю гравітацією.

У 2000-х роках у системі виявили яскраве точкове джерело, відоме як Фомальгаут b, яке інтерпретували як екзопланету.

Подальші багаторічні спостереження за допомогою космічного телескопа «Габбл» у видимій області спектра дозволили науковцям простежити еволюцію цього джерела. Аналіз архівних і нових зображень показав, що Фомальгаут b з часом зник, а натомість у тій самій системі з’явилося інше яскраве джерело світла в іншому місці диска.

Після детального аналізу з'ясувалося, що зафіксовані об’єкти можуть бути хмарами пилу, утвореними внаслідок двох незалежних зіткнень великих тіл розміром у десятки кілометрів.

Яскраві пилові хмари, що виникли після ударів, протягом років відбивали світло зорі й маскуватися під екзопланети.

