Вперше в історії. Що відомо про зіткнення у планетній системі Фомальгаут ві

Астрономи вперше змогли зафіксувати наслідки двох потужних зіткнень великих тіл у планетній системі зорі Фомальгаут. Це вдалося зробити завдяки космічному телескопу “Габбл”.
Головні тези:
- Система зорі Фомальгаут розташована приблизно за 25 світлових років від Землі.
- Її дослідження та вивчення наразі лише набирають обертів.
Що сталося в планетній системі зорі Фомальгаут
За словами астрономів, вони зафіксували яскраві джерела світла.
Згодом стало відомо, що це хмари пилу, які утворилися після незалежних зіткнень двох масивних тіл.
Після детальних досліджень вони дійшли , що в системі існують планети, які “формують” диск своєю гравітацією.
У 2000-х роках у системі виявили яскраве точкове джерело, відоме як Фомальгаут b, яке інтерпретували як екзопланету.
Після детального аналізу з'ясувалося, що зафіксовані об’єкти можуть бути хмарами пилу, утвореними внаслідок двох незалежних зіткнень великих тіл розміром у десятки кілометрів.
