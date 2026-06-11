Впервые в истории. ФИДЕ временно приостановила членство Федерации шахмат РФ

ФИДЕ временно приостановила членство Федерации шахмат РФ

Об этом говорится в прессрелизе ФИДЕ.

Совет ФИДЕ пересмотрел состояние исполнения решения, вынесенного Спортивным арбитражным судом (CAS) в отношении Федерации шахмат России. Рассмотрев предоставленную информацию, Совет отмечает, что требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленные сроки. В соответствии со статьей 26.10 Устава ФИДЕ Совет постановил наложить санкцию в виде временной приостановки членства соответствующей федерации-члена с немедленным вступлением в силу.

В то же время Совет подтверждает свою приверженность защите прав и интересов отдельных шахматистов.

В соответствии с правилами ФИДЕ и учитывая рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), будут действовать меры, обеспечивающие возможность участия квалифицированных игроков в международных шахматных соревнованиях в соответствии с условиями, установленными ФИДЕ. Поделиться

В ФИДЕ заявили, что решение касается федерации-члена, и оно не является ограничением участия для отдельных игроков в соответствии с действующими правилами и решениями ФИДЕ.

World Chess отмечает, что это решение означает, что впервые в современной истории шахмат федерация, представляющая доминантную шахматную нацию в мире, была отстранена от ФИДЕ.

В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Федерацию шахмат России (ФШР) прекратить любую шахматную деятельность в пяти регионах Украины, которые якобы аннексировали Россия — Автономной Республике Крым, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, а также в городе Севастополь.