Уперше в історії. ФІДЕ тимчасово призупинила членство Федерації шахів РФ

Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) уперше в історії тимчасово призупинила членство Федерації шахів Росії (ФШР).
Головні тези:
- ФІДЕ уперше в історії призупинила членство Федерації шахів РФ через невиконання вимог рішення CAS.
- Рішення ФІДЕ не обмежує участь окремих гравців у міжнародних шахових змаганнях.
- Санкція введена у зв'язку з шаховою діяльністю ФШР у п'яти регіонах України, які Росія нібито анексувала.
ФІДЕ тимчасово призупинила членство Федерації шахів РФ
Про це йдеться у пресрелізі ФІДЕ.
Рада ФІДЕ переглянула стан виконання рішення, винесеного Спортивним арбітражним судом (CAS) щодо Федерації шахів Росії. Розглянувши надану інформацію, Рада зазначає, що вимоги, викладені в рішенні CAS, не були виконані у встановлені терміни. Відповідно до статті 26.10 Статуту ФІДЕ Рада постановила накласти санкцію у вигляді тимчасового призупинення членства відповідної федерації-члена з негайним набранням чинності.
Водночас Рада підтверджує свою відданість захисту прав та інтересів окремих шахістів.
У ФІДЕ заявили, що рішення стосується федерації-члена, і воно не є обмеженням участі для окремих гравців, відповідно до чинних правил та рішень ФІДЕ.
World Chess зазначає, що це рішення означає, що вперше в сучасній історії шахів федерацію, яка представляє найдомінантнішу шахову націю у світі, було відсторонено від ФІДЕ.
У березні Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов’язав Федерацію шахів Росії (ФШР) припинити будь-яку шахову діяльність у п'яти регіонах України, які Росія нібито анексувала — Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, а також у місті Севастополь.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-