Уперше в історії. ФІДЕ тимчасово призупинила членство Федерації шахів РФ
Категорія
Спорт
Дата публікації

Уперше в історії. ФІДЕ тимчасово призупинила членство Федерації шахів РФ

ФІДЕ
Джерело:  Укрінформ

Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) уперше в історії тимчасово призупинила членство Федерації шахів Росії (ФШР).

Головні тези:

  • ФІДЕ уперше в історії призупинила членство Федерації шахів РФ через невиконання вимог рішення CAS.
  • Рішення ФІДЕ не обмежує участь окремих гравців у міжнародних шахових змаганнях.
  • Санкція введена у зв'язку з шаховою діяльністю ФШР у п'яти регіонах України, які Росія нібито анексувала.

ФІДЕ тимчасово призупинила членство Федерації шахів РФ

Про це йдеться у пресрелізі ФІДЕ.

Рада ФІДЕ переглянула стан виконання рішення, винесеного Спортивним арбітражним судом (CAS) щодо Федерації шахів Росії. Розглянувши надану інформацію, Рада зазначає, що вимоги, викладені в рішенні CAS, не були виконані у встановлені терміни. Відповідно до статті 26.10 Статуту ФІДЕ Рада постановила накласти санкцію у вигляді тимчасового призупинення членства відповідної федерації-члена з негайним набранням чинності.

Водночас Рада підтверджує свою відданість захисту прав та інтересів окремих шахістів.

Відповідно до правил ФІДЕ та враховуючи рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), залишатимуться чинними заходи, які забезпечують можливість участі кваліфікованих гравців у міжнародних шахових змаганнях відповідно до умов, встановлених ФІДЕ.

У ФІДЕ заявили, що рішення стосується федерації-члена, і воно не є обмеженням участі для окремих гравців, відповідно до чинних правил та рішень ФІДЕ.

World Chess зазначає, що це рішення означає, що вперше в сучасній історії шахів федерацію, яка представляє найдомінантнішу шахову націю у світі, було відсторонено від ФІДЕ.

У березні Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов’язав Федерацію шахів Росії (ФШР) припинити будь-яку шахову діяльність у п'яти регіонах України, які Росія нібито анексувала — Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, а також у місті Севастополь.

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