Впервые в истории Япония разрешила терапию стволовыми клетками

Япония стала первой страной в мире, которая официально разрешила методы лечения с перепрограммированными клетками. Что важно понимать, именно они способны превращаться в разные типы тканей.
Главные тезисы
- Разрешена трансплантация слоев ткани сердечной мышцы, выращенных в лаборатории.
- Их будут наносить на поверхность сердца и способствовать образованию новых кровеносных сосудов.
Япония первой в мире разрешила терапию стволовыми клетками
Журналисты обращают внимание на то, что японские регулирующие органы дали разрешения сразу на два инновационных метода на основе стволовых клеток.
Согласно последним данным, речь идет о лечении болезни Паркинсона и тяжелой сердечной недостаточности.
К такому решению японские власти подтолкнули результаты исследований ученых Киотского университета.
Они указывают на то, что лечение стволовыми клетками безопасно и может улучшить симптомы заболевания.
Участниками этого исследования были 7 пациентов с болезнью Паркинсона в возрасте от 50 до 69 лет.
Каждому из них имплантировали 5-10 млн клеток в оба полушария головного мозга.
Наблюдения за участниками исследования продолжались 2 года — не было обнаружено никаких серьезных побочных эффектов.
Более того, указано, что у 4 пациентов наблюдалось улучшение симптомов.
