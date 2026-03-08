Впервые в истории Япония разрешила терапию стволовыми клетками

Япония стала первой страной в мире, которая официально разрешила методы лечения с перепрограммированными клетками. Что важно понимать, именно они способны превращаться в разные типы тканей.

Япония первой в мире разрешила терапию стволовыми клетками

Журналисты обращают внимание на то, что японские регулирующие органы дали разрешения сразу на два инновационных метода на основе стволовых клеток.

Согласно последним данным, речь идет о лечении болезни Паркинсона и тяжелой сердечной недостаточности.

К такому решению японские власти подтолкнули результаты исследований ученых Киотского университета.

Они указывают на то, что лечение стволовыми клетками безопасно и может улучшить симптомы заболевания.

Участниками этого исследования были 7 пациентов с болезнью Паркинсона в возрасте от 50 до 69 лет.

Каждому из них имплантировали 5-10 млн клеток в оба полушария головного мозга.

Стволовые клетки от здоровых доноров были трансформированы в предшественники нейронов, продуцирующих дофамин. У пациентов с болезнью Паркинсона эти клетки отсутствуют или разрушены.

Наблюдения за участниками исследования продолжались 2 года — не было обнаружено никаких серьезных побочных эффектов.