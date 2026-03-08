Уперше в історії Японія дозволила терапію стовбуровими клітинами

Японія стала першою країною у світі, яка офіційно дозволила методи лікування з перепрограмованими клітинами. Що важливо розуміти, саме вони здатні перетворюватися на різні типи тканин.

Японія першою в світі дозволила терапію стовбуровими клітинами

Журналісти звертають увагу на те, що японські регулюючі органи дали дозволи одразу на два інноваційні методи на основі стовбурових клітин.

Згідно з останніми даними, йдеться про лікування хвороби Паркінсона і важкої серцевої недостатності.

До такого рішення японську владу підштовхнули результати досліджень вчених Кіотського університету.

Вони вказують на те, що лікування стовбурованими клітинами безпечне і може поліпшити симптоми захворювання.

Учасниками цього дослідження були 7 пацієнтів з хворобою Паркінсона у віці від 50 до 69 років.

Кожному з них імплантували 5-10 млн клітин в обидві півкулі головного мозку.

Стовбурові клітини від здорових донорів були трансформовані в попередники нейронів, що продукують дофамін. У пацієнтів з хворобою Паркінсона ці клітини відсутні або зруйновані.

Спостереження за учасниками дослідження тривали 2 роки — не було виявлено жодних серйозних побічних ефектів.