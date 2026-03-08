Уперше в історії Японія дозволила терапію стовбуровими клітинами

Японія стала першою країною у світі, яка офіційно дозволила методи лікування з перепрограмованими клітинами. Що важливо розуміти, саме вони здатні перетворюватися на різні типи тканин.
Головні тези:
- Дозволена трансплантація шарів тканини серцевого м'яза, вирощених в лабораторії.
- Їх будуть наносити на поверхню серця і можуть сприяти утворенню нових кровоносних судин.
Японія першою в світі дозволила терапію стовбуровими клітинами
Журналісти звертають увагу на те, що японські регулюючі органи дали дозволи одразу на два інноваційні методи на основі стовбурових клітин.
Згідно з останніми даними, йдеться про лікування хвороби Паркінсона і важкої серцевої недостатності.
До такого рішення японську владу підштовхнули результати досліджень вчених Кіотського університету.
Вони вказують на те, що лікування стовбурованими клітинами безпечне і може поліпшити симптоми захворювання.
Учасниками цього дослідження були 7 пацієнтів з хворобою Паркінсона у віці від 50 до 69 років.
Кожному з них імплантували 5-10 млн клітин в обидві півкулі головного мозку.
Спостереження за учасниками дослідження тривали 2 роки — не було виявлено жодних серйозних побічних ефектів.
Ба більше, вказано, що 4 пацієнтів спостерігалося поліпшення симптомів.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-