Впервые в истории могут ввести отрицательную дополнительную секунду

Многие люди слышали о существовании суперточных атомных часов, от которых зависят системы навигации, компьютеры и телефоны. Как удалось узнать журналистам, хронометристы обдумывают очередное изменение эталона мирового времени, однако не так, как это происходило ранее.
Главные тезисы
- Ученые обдумывают возможность ввода отрицательной дополнительной секунды.
- По всей вероятности, это произойдет до 2035 года.
Мировое время может измениться
Хронометристы не могут игнорировать тот факт, что летом 2025 года наша планета начала вращаться быстрее, чем когда-либо раньше.
Эти изменения могут повлиять на работу компьютеров, спутников и телекоммуникаций.
С заявлением по этому поводу выступил почётный профессор геофизики Дункан Агню.
По словам последнего, уже более 50 лет научное сообщество фиксирует тенденцию к небольшому ускорению дня.
Именно поэтому в 1972 году ученые впервые приняли решение прибавить одну секунду к атомному времени.
Однако ситуация сейчас кардинально противоположная — и это произошло впервые в истории человечества.
Если наша планета не прекратит ускоряться, в конечном счете придется убрать одну секунду с UTC.
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