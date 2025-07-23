Впервые в истории могут ввести отрицательную дополнительную секунду
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Впервые в истории могут ввести отрицательную дополнительную секунду

Мировое время может измениться
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Источник:  CNN

Многие люди слышали о существовании суперточных атомных часов, от которых зависят системы навигации, компьютеры и телефоны. Как удалось узнать журналистам, хронометристы обдумывают очередное изменение эталона мирового времени, однако не так, как это происходило ранее.

Главные тезисы

  • Ученые обдумывают возможность ввода отрицательной дополнительной секунды.
  • По всей вероятности, это произойдет до 2035 года.

Мировое время может измениться

Хронометристы не могут игнорировать тот факт, что летом 2025 года наша планета начала вращаться быстрее, чем когда-либо раньше.

Эти изменения могут повлиять на работу компьютеров, спутников и телекоммуникаций.

С заявлением по этому поводу выступил почётный профессор геофизики Дункан Агню.

По словам последнего, уже более 50 лет научное сообщество фиксирует тенденцию к небольшому ускорению дня.

Именно поэтому в 1972 году ученые впервые приняли решение прибавить одну секунду к атомному времени.

Однако ситуация сейчас кардинально противоположная — и это произошло впервые в истории человечества.

Если наша планета не прекратит ускоряться, в конечном счете придется убрать одну секунду с UTC.

Негативной дополнительной секунды никогда не было. Но вероятность ее появления в период с нынешнего момента до 2035 года составляет около 40%, — предупредил Агню.

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