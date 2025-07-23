Впервые в истории могут ввести отрицательную дополнительную секунду

Многие люди слышали о существовании суперточных атомных часов, от которых зависят системы навигации, компьютеры и телефоны. Как удалось узнать журналистам, хронометристы обдумывают очередное изменение эталона мирового времени, однако не так, как это происходило ранее.

Мировое время может измениться

Хронометристы не могут игнорировать тот факт, что летом 2025 года наша планета начала вращаться быстрее, чем когда-либо раньше.

Эти изменения могут повлиять на работу компьютеров, спутников и телекоммуникаций.

С заявлением по этому поводу выступил почётный профессор геофизики Дункан Агню.

По словам последнего, уже более 50 лет научное сообщество фиксирует тенденцию к небольшому ускорению дня.

Именно поэтому в 1972 году ученые впервые приняли решение прибавить одну секунду к атомному времени.

Однако ситуация сейчас кардинально противоположная — и это произошло впервые в истории человечества.

Если наша планета не прекратит ускоряться, в конечном счете придется убрать одну секунду с UTC.