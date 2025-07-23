Уперше в історії людства можуть ввести негативну додаткову секунду

Багато людей бодай раз чули про існування суперточного атомного годинника, від якого залежать системи навігації, комп'ютери та телефони. Як вдалося дізнатися журналістам, наразі хронометристи обмірковують чергову зміну еталона світового часу, однак не так, як це відбувалося раніше.

Світовий час може змінитися

Хронометристи не можуть ігнорувати той факт, що влітку 2025 року наша планета почала обертатися швидше, ніж будь-коли раніше.

Ці зміни можуть вплинути на роботу комп'ютерів, супутників і телекомунікацій.

З заявою з цього приводу виступив почесний професор геофізики Дункан Агню.

За словами останнього, уже понад 50 років наукова спільнота фіксує тенденцію до невеликого прискорення дня.

Саме тому у 1972 році вчені вперше ухвалили рішення додати одну секунду до атомного часу.

Однак наразі ситуація кардинально протилежна — і це сталося вперше в історії людства.

Якщо наша планета не припинить прискорюватися, в кінцевому підсумку доведеться прибрати одну секунду з UTC.