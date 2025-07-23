Уперше в історії людства можуть ввести негативну додаткову секунду
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Уперше в історії людства можуть ввести негативну додаткову секунду

Світовий час може змінитися
Джерело:  CNN

Багато людей бодай раз чули про існування суперточного атомного годинника, від якого залежать системи навігації, комп'ютери та телефони. Як вдалося дізнатися журналістам, наразі хронометристи обмірковують чергову зміну еталона світового часу, однак не так, як це відбувалося раніше.

Головні тези:

  • Учені обмірковують можливість введення негативної додаткової секунди.
  • Цілком імовірно, це станеться до 2035 року.

Світовий час може змінитися

Хронометристи не можуть ігнорувати той факт, що влітку 2025 року наша планета почала обертатися швидше, ніж будь-коли раніше.

Ці зміни можуть вплинути на роботу комп'ютерів, супутників і телекомунікацій.

З заявою з цього приводу виступив почесний професор геофізики Дункан Агню.

За словами останнього, уже понад 50 років наукова спільнота фіксує тенденцію до невеликого прискорення дня.

Саме тому у 1972 році вчені вперше ухвалили рішення додати одну секунду до атомного часу.

Однак наразі ситуація кардинально протилежна — і це сталося вперше в історії людства.

Якщо наша планета не припинить прискорюватися, в кінцевому підсумку доведеться прибрати одну секунду з UTC.

Негативної додаткової секунди ніколи не було. Але ймовірність її появи в період із теперішнього моменту до 2035 року становить близько 40%, — попередив Агню.

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Категорія
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