Впервые в истории Панамское море перестало "дышать" — что происходит

Панамское море — это не официальное название Панамского залива и всего водного пространства, омывающего страну Панаму. Просто сейчас ученые начали активно бить тревогу, ведь впервые в истории прекратился сезонный приток холодной, богатой питательными веществами. То есть фактически Панамское море перестало "дышать".

Что происходит с Панским морем

По словам ученых, с декабря по апрель сильные северные пассаты проносятся над Панамским заливом.

Таким образом, оттесняются теплые поверхностные воды, чтобы холодные воды из глубины могли подниматься и питать фитопланктон и рыб.

Более того, указано, что именно эта вода смягчает региональное морское тепло, обеспечивая коралловым рифам защиту от обесцвечивания в засушливый сезон.

Однако в прошлом году все кардинально изменилось, пишет Ecoticias.

В первую очередь, ученые обнаружили крайне низкий уровень хлорофилла — это указывает на истощение поверхностного слоя. Также в рамках масштабных исследований стало известно, что водная толща оставалась сильно стратифицированной, с небольшими признаками вертикального перемешивания, обычно характерной для этой системы.

С заявлением по этому поводу выступил биолог Аарон О'Ди из Смитсоновского института тропических исследований.

По словам последнего, "тропическое панамское море потеряло свое жизненно важное дыхание".

Все эти молниеносные изменения указывают на то, как быстро изменение климата может дестабилизировать тропические моря.