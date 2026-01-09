Уперше в історії Панамське море перестало "дихати" — що відбувається

Панамське море — це не офіційна назва, що стосується Панамської затоки та усього водного простору, що омиває країну Панаму. Просто зараз науковці почали активно бити на сполох, адже вперше в історії припинився сезонний приплив холодної, багатої поживними речовинами. Тобто фактично Панамське море перестало “дихати”.

Що відбувається з Панським морем

За словами науковців, з грудня по квітень сильні північні пасати проносяться над Панамською затокою.

Таким чином відтісняються теплі поверхневі води, щоб холодні води з глибини могли підніматися і живити фітопланктон і риб.

Ба більше, вказано, що саме ця вода пом'якшує регіональне морське тепло, забезпечуючи кораловим рифам захист від знебарвлення в посушливий сезон.

Однак минулого року все кардинально змінилося, пише Ecoticias.

Насамперед вчені виявили вкрай низький рівень хлорофілу — це вказує на виснаження поверхневого шару води. Також у межах масштабних досліджень стало відомо, що водна товща залишалася сильно стратифікованою, з невеликими ознаками вертикального перемішування, яке зазвичай характерне для цієї системи.

З заявою з цього приводу виступив біолог Аарон О'Ді зі Смітсонівського інституту тропічних досліджень.

За словами останнього, "тропічне панамське море втратило своє життєво важливе дихання".

Усі ці блискавичні зміни вказують на те, як швидко зміна клімату може дестабілізувати тропічні моря.