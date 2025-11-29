Впервые в истории. Ученые получили прямое доказательство существования темной материи
Впервые в истории. Ученые получили прямое доказательство существования темной материи

темная материя
Источник:  The Guardian

Исследователи обнаружили мощное гамма-излучение, исходящее из "галовидной" структуры, окружающей Млечный Путь.

  • Ученые получили первое в истории прямое доказательство существования темной материи, обнаружив мощное гамма-излучение от “галовидной” структуры.
  • Темная материя составляет более четверти Вселенной, и ее существование давно предполагалось, но только сейчас удалось получить прямые доказательства.
  • Исследование темной материи поможет расширить понимание структуры и эволюции Вселенной, открывая новые горизонты в науке и космологии.

Ученые получили прямое доказательство существования темной материи

Ученые получили первое в истории прямое доказательство существования темной материи — загадочной субстанции, составляющей более четверти Вселенной.

С помощью телескопа "Ферми" НАСА исследователи обнаружили мощное гамма-излучение, которое происходит из "галовидной" структуры, окружающей Млечный Путь. Его частота и интенсивность указывают, что это может быть темная материя.

По словам автора исследования, профессора Томонори Тотани из Токийского университета, это изображение — первый раз, когда человечеству удалось "увидеть" темную материю.

Темная материя

Темная материя была впервые описана в 1930-х годах, когда швейцарский астроном Фриц Цвикки заметил, что дальние галактики вращаются быстрее, чем позволяет их масса. Эти наблюдения привели к появлению понятия темной материи — вещества, которое не излучает и не поглощает свет, но оказывает невидимое гравитационное воздействие на окружающие ее галактики.

С тех пор ученые ищут частицы темной материи, но до сих пор не преуспели.

Одна из многочисленных теорий темной материи постулирует, что она состоит из так называемых слабо взаимодействующих массивных частиц (WIMP), которые тяжелее протонов, находящихся внутри атомов, но практически не взаимодействуют с обычной материей.

Столкновение двух таких частиц может привести к их аннигиляции, высвобождая другие частицы и испуская всплеск гамма-излучения.

