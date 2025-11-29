Впервые в истории. Ученые получили прямое доказательство существования темной материи

Ученые получили прямое доказательство существования темной материи

Ученые получили первое в истории прямое доказательство существования темной материи — загадочной субстанции, составляющей более четверти Вселенной.

С помощью телескопа "Ферми" НАСА исследователи обнаружили мощное гамма-излучение, которое происходит из "галовидной" структуры, окружающей Млечный Путь. Его частота и интенсивность указывают, что это может быть темная материя.

По словам автора исследования, профессора Томонори Тотани из Токийского университета, это изображение — первый раз, когда человечеству удалось "увидеть" темную материю.

Темная материя

Темная материя была впервые описана в 1930-х годах, когда швейцарский астроном Фриц Цвикки заметил, что дальние галактики вращаются быстрее, чем позволяет их масса. Эти наблюдения привели к появлению понятия темной материи — вещества, которое не излучает и не поглощает свет, но оказывает невидимое гравитационное воздействие на окружающие ее галактики.

С тех пор ученые ищут частицы темной материи, но до сих пор не преуспели.

Одна из многочисленных теорий темной материи постулирует, что она состоит из так называемых слабо взаимодействующих массивных частиц (WIMP), которые тяжелее протонов, находящихся внутри атомов, но практически не взаимодействуют с обычной материей.