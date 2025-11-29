Вперше в історії. Науковці отримали прямий доказ існування темної матерії
Дата публікації

Вперше в історії. Науковці отримали прямий доказ існування темної матерії

космос
Джерело:  The Guardian

Дослідники виявили потужне гамма-випромінювання, що виходить із "галоподібної" структури, яка оточує Чумацький Шлях.

Головні тези:

  • Науковці здійснили проривне відкриття, виявивши потужне гамма-випромінювання від “галоподібної” структури, що може бути пов'язане з темною матерією.
  • Темна матерія є загадковою субстанцією, яка становить понад чверть від усього Всесвіту, і до цього моменту лише припускалося її існування.
  • Відкриття нових доказів темної матерії може допомогти вченим краще розуміти структуру та еволюцію Всесвіту.

Науковці отримали прямий доказ існування темної матерії

Вчені отримали перший в історії прямий доказ існування темної матерії — загадкової субстанції, що становить понад чверть Всесвіту.

За допомогою телескопа "Фермі" НАСА дослідники виявили потужне гамма-випромінювання, яке походить із "галоподібної" структури, що оточує Чумацький Шлях. Його частота та інтенсивність вказують на те, що це може бути темна матерія.

За словами автора дослідження, професора Томонорі Тотані з Токійського університету, це зображення — перший раз, коли людству вдалося "побачити" темну матерію.

Темна матерія

Темна матерія була вперше описана в 1930-х роках, коли швейцарський астроном Фріц Цвіккі помітив, що далекі галактики обертаються швидше, ніж дозволяє їхня маса. Ці спостереження призвели до появи поняття темної матерії — речовини, яка не випромінює і не поглинає світло, але чинить невидимий гравітаційний вплив на галактики, які її оточують.

Відтоді вчені шукають частинки темної матерії, але досі не досягли успіху.

Одна з численних теорій темної матерії постулює, що вона складається з так званих слабо взаємодіючих масивних частинок (WIMP), які важчі за протони, що знаходяться всередині атомів, але практично не взаємодіють зі звичайною матерією.

Зіткнення двох таких частинок може призвести до їхньої анігіляції, вивільняючи інші частинки і випускаючи сплеск гамма-випромінювання.

