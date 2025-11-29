Вперше в історії. Науковці отримали прямий доказ існування темної матерії

Науковці отримали прямий доказ існування темної матерії

Вчені отримали перший в історії прямий доказ існування темної матерії — загадкової субстанції, що становить понад чверть Всесвіту.

За допомогою телескопа "Фермі" НАСА дослідники виявили потужне гамма-випромінювання, яке походить із "галоподібної" структури, що оточує Чумацький Шлях. Його частота та інтенсивність вказують на те, що це може бути темна матерія.

За словами автора дослідження, професора Томонорі Тотані з Токійського університету, це зображення — перший раз, коли людству вдалося "побачити" темну матерію.

Темна матерія

Темна матерія була вперше описана в 1930-х роках, коли швейцарський астроном Фріц Цвіккі помітив, що далекі галактики обертаються швидше, ніж дозволяє їхня маса. Ці спостереження призвели до появи поняття темної матерії — речовини, яка не випромінює і не поглинає світло, але чинить невидимий гравітаційний вплив на галактики, які її оточують.

Відтоді вчені шукають частинки темної матерії, але досі не досягли успіху.

Одна з численних теорій темної матерії постулює, що вона складається з так званих слабо взаємодіючих масивних частинок (WIMP), які важчі за протони, що знаходяться всередині атомів, але практично не взаємодіють зі звичайною матерією.