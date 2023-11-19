Впервые в истории в Антарктиде приземлился пассажирский самолет — видео

В Антарктиде приземлился самый большой в мире пассажирский самолет Boeing 787. Что важно понимать, это произошло впервые в истории.

Что известно о приземлении Boeing 787 в Антарктиде

Как удалось узнать американским журналистам, на борту самолета находились 45 пассажиров – это были исследователи Норвежского полярного института.

Кроме того, сообщается, что в Антарктиду также было доставлено 12 тонн научного оборудования.

Что важно понимать, самолет сел на аэродроме Troll. Это де-факто полоса из голубого льда протяженностью 3 км. Импровизированный аэродром "работает" только с октября по март.

По словам главы института Камиллы Брекке, ключевая миссия ее команды – это те экологические выгоды, которые она может достичь, используя для Troll большие и современные самолеты этого типа.

Watch a Boeing 787 Dreamliner land in Antarctica - the biggest plane ever to land on the snowy continent! pic.twitter.com/9ecimYPbsS — GlobalAir.com (@GlobalAir) November 16, 2023

Как удалось организовать этот исторический рейс

Стоит обратить внимание на то, что каждый год в Антарктиду прилетают до 10 самолетов разного размера, однако возможность летать гораздо большими воздушными судами поможет снизить количество необходимых рейсов.

По словам журналистов, этот рейс смогла организовать компания Norse Atlantic Airways.

В пресс-службе этой авиакомпании откровенно признаются, что это исторический момент для них.

Первый самолет B787 Dreamliner, приземлившийся в Антарктиде! Это невероятная честь быть частью этой истории, которая знаменует особую веху для Norse, – отметили представители авиакомпании.