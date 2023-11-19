Впервые в истории в Антарктиде приземлился пассажирский самолет — видео

В Антарктиде приземлился самый большой в мире пассажирский самолет Boeing 787. Что важно понимать, это произошло впервые в истории.
Что известно о приземлении Boeing 787 в Антарктиде
Как удалось узнать американским журналистам, на борту самолета находились 45 пассажиров – это были исследователи Норвежского полярного института.
Кроме того, сообщается, что в Антарктиду также было доставлено 12 тонн научного оборудования.
Что важно понимать, самолет сел на аэродроме Troll. Это де-факто полоса из голубого льда протяженностью 3 км. Импровизированный аэродром "работает" только с октября по март.
По словам главы института Камиллы Брекке, ключевая миссия ее команды – это те экологические выгоды, которые она может достичь, используя для Troll большие и современные самолеты этого типа.
Как удалось организовать этот исторический рейс
Стоит обратить внимание на то, что каждый год в Антарктиду прилетают до 10 самолетов разного размера, однако возможность летать гораздо большими воздушными судами поможет снизить количество необходимых рейсов.
По словам журналистов, этот рейс смогла организовать компания Norse Atlantic Airways.
В пресс-службе этой авиакомпании откровенно признаются, что это исторический момент для них.
Первый самолет B787 Dreamliner, приземлившийся в Антарктиде! Это невероятная честь быть частью этой истории, которая знаменует особую веху для Norse, – отметили представители авиакомпании.
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