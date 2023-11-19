Уперше в історії в Антарктиді приземлився пасажирський літак — відео

В Антарктиді приземлився найбільший у світі пасажирський літак Boeing 787. Що важливо розуміти, це сталося вперше в історії.

Що відомо про приземлення Boeing 787 в Антарктиді

Як вдалося дізнатися американським журналістам, на борту літака знаходилося 45 пасажирів – це були дослідники Норвезького полярного інституту.

Окрім того, зазначається, що в Антарктиду також доставили 12 тонн наукового обладнання.

Що важливо розуміти, літак сів на аеродромі Troll. Це де-факто смуга з блакитного льоду завдовжки 3 км. Імпровізований аеродром "працює" лише від жовтня до березня.

За словами очільниці інституту Камілли Брекке, ключова місія її команди – це ті екологічні вигоди, яких вона може досягти, використовуючи для Troll великі та сучасні літаки цього типу.

Watch a Boeing 787 Dreamliner land in Antarctica - the biggest plane ever to land on the snowy continent! pic.twitter.com/9ecimYPbsS — GlobalAir.com (@GlobalAir) November 16, 2023

Як вдалося організувати цей історичний рейс

Варто звернути увагу на те, що кожного року в Антарктиду прилітають до 10 літаків різного розміру, однак можливість літати набагато більшими повітряними суднами допоможе зменшити кількість необхідних рейсів.

За словами журналістів, цей рейс змогла організувати компанія Norse Atlantic Airways.

У пресслужбі цієї авіакомпанії відверто зізнаються, що це історичний момент для них.

Перший літак B787 Dreamliner, який приземлився в Антарктиді! Ми маємо неймовірну честь бути частиною цього шматка історії, знаменуючи особливу віху для Norse, – наголосили представники авіакомпанії.