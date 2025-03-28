Впервые за 20 лет. Уилл Смит представил новый альбом — видео
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Шоу-бизнес
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Впервые за 20 лет. Уилл Смит представил новый альбом — видео

Смит
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Источник:  online.ua

Американский актер и певец Уилл Смит впервые за 20 лет выпустил новый альбом. Пластинка называется "Based On A True Story".

Главные тезисы

  • Уилл Смит выпустил новый альбом “Based On A True Story” после 20 летнего перерыва, который уже привлек большое внимание поклонников.
  • Пластинка была создана при участии ди-джея Jazzy Jeff, Тейаны Тейлор, Джойнера Лукаса и сына Джейдена Смита, что придало ей особую глубину и искренность.
  • Процесс создания альбома 'Based On A True Story' позволил Уиллу Смиту поглубже понять себя, быть честным и искренним перед самим собой.

Уилл Смит представил альбом "Based On A True Story"

Об этом 28 марта рассказал сам артист в своем Instagram.

Мой новый альбом "Based On A True Story" уже вышел, — написал Уилл и показал обложку.

Известно, что пластинка записана в сотрудничестве с ди-джеем Jazzy Jeff, а также исполнителями Тейаной Тейлор, Джойнером Лукасом и сыном Смита — Джейденом Смитом.

Последние пару лет я очень глубоко исследовал, кто и что я действительно. Процесс создания этого альбома действительно дал мне возможность быть честнее с самим собой, чем когда-либо, относительно того, кто и что я на самом деле. Это был самый творческий период всей моей жизни.

Уилл Смит

Уилл Смит

Актер и певец

К слову, Смит стал заниматься музыкой еще в подростковом возрасте. А в 1988 году получил "Грэмми" за песню "Parents Just Don't Understand", которую пел вместе со своей рэп-группой DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

Всего у артиста вышло 13 альбомов, последний из них был в 2005 году. Он назывался "Lost and Found", а после Уилл больше сфокусировал внимание на своей актерской карьере.

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Уилл Смит представит новый альбом Based On A True Story
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