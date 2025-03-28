Впервые за 20 лет. Уилл Смит представил новый альбом — видео

Уилл Смит представил альбом "Based On A True Story"

Об этом 28 марта рассказал сам артист в своем Instagram.

Мой новый альбом "Based On A True Story" уже вышел, — написал Уилл и показал обложку.

Известно, что пластинка записана в сотрудничестве с ди-джеем Jazzy Jeff, а также исполнителями Тейаной Тейлор, Джойнером Лукасом и сыном Смита — Джейденом Смитом.

Последние пару лет я очень глубоко исследовал, кто и что я действительно. Процесс создания этого альбома действительно дал мне возможность быть честнее с самим собой, чем когда-либо, относительно того, кто и что я на самом деле. Это был самый творческий период всей моей жизни. Уилл Смит Актер и певец

К слову, Смит стал заниматься музыкой еще в подростковом возрасте. А в 1988 году получил "Грэмми" за песню "Parents Just Don't Understand", которую пел вместе со своей рэп-группой DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.