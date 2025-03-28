Впервые за 20 лет. Уилл Смит представил новый альбом — видео

Американский актер и певец Уилл Смит впервые за 20 лет выпустил новый альбом. Пластинка называется "Based On A True Story".
Главные тезисы
- Уилл Смит выпустил новый альбом “Based On A True Story” после 20 летнего перерыва, который уже привлек большое внимание поклонников.
- Пластинка была создана при участии ди-джея Jazzy Jeff, Тейаны Тейлор, Джойнера Лукаса и сына Джейдена Смита, что придало ей особую глубину и искренность.
- Процесс создания альбома 'Based On A True Story' позволил Уиллу Смиту поглубже понять себя, быть честным и искренним перед самим собой.
Уилл Смит представил альбом "Based On A True Story"
Об этом 28 марта рассказал сам артист в своем Instagram.
Мой новый альбом "Based On A True Story" уже вышел, — написал Уилл и показал обложку.
Известно, что пластинка записана в сотрудничестве с ди-джеем Jazzy Jeff, а также исполнителями Тейаной Тейлор, Джойнером Лукасом и сыном Смита — Джейденом Смитом.
К слову, Смит стал заниматься музыкой еще в подростковом возрасте. А в 1988 году получил "Грэмми" за песню "Parents Just Don't Understand", которую пел вместе со своей рэп-группой DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.
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