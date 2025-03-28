Вперше за 20 років. Вілл Сміт представив новий альбом — відео
Категорія
Шоу-бізнес
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Вперше за 20 років. Вілл Сміт представив новий альбом — відео

Сміт
Джерело:  online.ua

Американський актор та співак Вілл Сміт вперше за 20 років випустив новий альбом. Платівка має назву "Based On A True Story".

Головні тези:

  • Вілл Сміт вперше за 20 років випустив новий альбом «Based On A True Story», який вже отримав велику увагу шанувальників.
  • Альбом був створений у співпраці з ді-джеєм Jazzy Jeff, Тейаною Тейлор, Джойнером Лукасом та його сином Джейденом Смітом.
  • Процес створення альбому дав можливість артисту дослідити себе глибше і бути чеснішим щодо своєї істинної сутності.

Вілл Сміт представив альбом "Based On A True Story"

Про це 28 березня розповів сам артист в своєму Instagram.

Мій новий альбом "Based On A True Story" вже вийшов, — написав Вілл та показав обкладинку.

Відомо, що платівка записана у співпраці з ді-джеєм Jazzy Jeff, а також з виконавцями Тейаною Тейлор, Джойнером Лукасом та сином Сміта — Джейденом Смітом.

Останні пару років я дуже глибоко досліджував, хто і що я насправді. Процес створення цього альбому справді дав мені змогу бути чеснішим із самим собою, ніж будь-коли, щодо того, хто і що я насправді. Це був найбільший творчий період усього мого життя.

Вілл Сміт

Вілл Сміт

Актор і співак

До слова, Сміт почав займатися музикою ще у підлітковому віці. А у 1988 році отримав "Греммі" за пісню "Parents Just Don't Understand", яку співав разом зі своїм реп-гурт DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

Всього у артиста вийшло 13 альбомів, останній з них був у 2005 році. Він мав назву "Lost and Found", а після Вілл більше сфокусував увагу на своїй акторській кар'єрі.

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