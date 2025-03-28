Вперше за 20 років. Вілл Сміт представив новий альбом — відео

Американський актор та співак Вілл Сміт вперше за 20 років випустив новий альбом. Платівка має назву "Based On A True Story".

Вілл Сміт представив альбом "Based On A True Story"

Про це 28 березня розповів сам артист в своєму Instagram.

Мій новий альбом "Based On A True Story" вже вийшов, — написав Вілл та показав обкладинку.

Відомо, що платівка записана у співпраці з ді-джеєм Jazzy Jeff, а також з виконавцями Тейаною Тейлор, Джойнером Лукасом та сином Сміта — Джейденом Смітом.

Останні пару років я дуже глибоко досліджував, хто і що я насправді. Процес створення цього альбому справді дав мені змогу бути чеснішим із самим собою, ніж будь-коли, щодо того, хто і що я насправді. Це був найбільший творчий період усього мого життя. Вілл Сміт Актор і співак

До слова, Сміт почав займатися музикою ще у підлітковому віці. А у 1988 році отримав "Греммі" за пісню "Parents Just Don't Understand", яку співав разом зі своїм реп-гурт DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.