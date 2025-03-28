Вперше за 20 років. Вілл Сміт представив новий альбом — відео

Американський актор та співак Вілл Сміт вперше за 20 років випустив новий альбом. Платівка має назву "Based On A True Story".
Головні тези:
- Вілл Сміт вперше за 20 років випустив новий альбом «Based On A True Story», який вже отримав велику увагу шанувальників.
- Альбом був створений у співпраці з ді-джеєм Jazzy Jeff, Тейаною Тейлор, Джойнером Лукасом та його сином Джейденом Смітом.
- Процес створення альбому дав можливість артисту дослідити себе глибше і бути чеснішим щодо своєї істинної сутності.
Вілл Сміт представив альбом "Based On A True Story"
Про це 28 березня розповів сам артист в своєму Instagram.
Мій новий альбом "Based On A True Story" вже вийшов, — написав Вілл та показав обкладинку.
Відомо, що платівка записана у співпраці з ді-джеєм Jazzy Jeff, а також з виконавцями Тейаною Тейлор, Джойнером Лукасом та сином Сміта — Джейденом Смітом.
До слова, Сміт почав займатися музикою ще у підлітковому віці. А у 1988 році отримав "Греммі" за пісню "Parents Just Don't Understand", яку співав разом зі своїм реп-гурт DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-