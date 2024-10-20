Впервые за 2,5 года. Президент Сербии Вучич позвонил Путину

Президент Сербии Александар Вучич впервые за почти два с половиной года разговаривал с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным. Вучич заявил, что говорил "как друг" с российским диктатором.

О чем Вучич говорил с Путиным

Как отметил Вучич, основной темой беседы стала годовщина освобождения Белграда Красной армией, но он также воспользовался возможностью поблагодарить Путина за обеспечение Сербии необходимыми объемами газа.

Я только что завершил разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мы не общались почти два с половиной года. Это был хороший, открытый, длительный и содержательный разговор, — сказал Вучич. Он также выразил надежду, что Сербия не введет санкции против России. Поделиться

Президент Сербии добавил, что поблагодарил Путина за поддержку в ООН в отношении различных резолюций, в частности, относительно территориальной целостности Сербии. Он выразил надежду на дальнейшее развитие сербско-российских отношений.

Позже во время открытия выставки Вучич отметил, что Путин пригласил его принять участие в праздновании Дня победы 9 мая следующего года.

Мы говорили как люди, давно знакомые, как друзья. Путин повторил дважды: то, что хорошо для Сербии, хорошо и для России, а что хорошо для сербов, хорошо и для россиян, добавил Вучич. Поделиться

Позиция Сербии по войне в Украине

Хотя Сербия стремится присоединиться к Европейскому Союзу, она все равно поддерживает связи с Россией и является единственным европейским государством, отказавшимся присоединиться к санкциям против Москвы.

Александр Вучич ранее демонстрировал свои особо близкие отношения с Москвой и Путиным. При этом всегда был решительным противником международных трибуналов по военным преступлениям.

Несмотря на это, Сербия передавала гуманитарную помощь Украине. В частности, в конце августа 2023 было передано 14 грузовиков для пострадавших от подрыва оккупантами Каховской ГЭС.