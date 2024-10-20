Впервые за 2,5 года. Президент Сербии Вучич позвонил Путину

Президент Сербии Александар Вучич впервые за почти два с половиной года разговаривал с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным. Вучич заявил, что говорил "как друг" с российским диктатором.
Главные тезисы
- Вучич и Путин впервые с 2,5 года поговорили “как друзья”, обсудив годовщину освобождения Белграда и сотрудничество в обеспечении газом.
- Сербия не вводит санкции против России и поддерживает российскую позицию в ООН, сохраняя близкие отношения с Москвой.
- Вучичу предложили принять участие в праздновании Дня победы в России, подчеркнув “важность дружественных отношений для обеих стран".
О чем Вучич говорил с Путиным
Как отметил Вучич, основной темой беседы стала годовщина освобождения Белграда Красной армией, но он также воспользовался возможностью поблагодарить Путина за обеспечение Сербии необходимыми объемами газа.
Президент Сербии добавил, что поблагодарил Путина за поддержку в ООН в отношении различных резолюций, в частности, относительно территориальной целостности Сербии. Он выразил надежду на дальнейшее развитие сербско-российских отношений.
Позже во время открытия выставки Вучич отметил, что Путин пригласил его принять участие в праздновании Дня победы 9 мая следующего года.
Позиция Сербии по войне в Украине
Хотя Сербия стремится присоединиться к Европейскому Союзу, она все равно поддерживает связи с Россией и является единственным европейским государством, отказавшимся присоединиться к санкциям против Москвы.
Александр Вучич ранее демонстрировал свои особо близкие отношения с Москвой и Путиным. При этом всегда был решительным противником международных трибуналов по военным преступлениям.
Несмотря на это, Сербия передавала гуманитарную помощь Украине. В частности, в конце августа 2023 было передано 14 грузовиков для пострадавших от подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-