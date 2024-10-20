Впервые за 2,5 года. Президент Сербии Вучич позвонил Путину
Категория
Мир
Дата публикации

Впервые за 2,5 года. Президент Сербии Вучич позвонил Путину

Впервые за 2,5 года. Президент Сербии Вучич позвонил Путину
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Источник:  b92.net

Президент Сербии Александар Вучич впервые за почти два с половиной года разговаривал с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным. Вучич заявил, что говорил "как друг" с российским диктатором.

Главные тезисы

  • Вучич и Путин впервые с 2,5 года поговорили “как друзья”, обсудив годовщину освобождения Белграда и сотрудничество в обеспечении газом.
  • Сербия не вводит санкции против России и поддерживает российскую позицию в ООН, сохраняя близкие отношения с Москвой.
  • Вучичу предложили принять участие в праздновании Дня победы в России, подчеркнув “важность дружественных отношений для обеих стран".

О чем Вучич говорил с Путиным

Как отметил Вучич, основной темой беседы стала годовщина освобождения Белграда Красной армией, но он также воспользовался возможностью поблагодарить Путина за обеспечение Сербии необходимыми объемами газа.

Я только что завершил разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мы не общались почти два с половиной года. Это был хороший, открытый, длительный и содержательный разговор, — сказал Вучич. Он также выразил надежду, что Сербия не введет санкции против России.

Президент Сербии добавил, что поблагодарил Путина за поддержку в ООН в отношении различных резолюций, в частности, относительно территориальной целостности Сербии. Он выразил надежду на дальнейшее развитие сербско-российских отношений.

Позже во время открытия выставки Вучич отметил, что Путин пригласил его принять участие в праздновании Дня победы 9 мая следующего года.

Мы говорили как люди, давно знакомые, как друзья. Путин повторил дважды: то, что хорошо для Сербии, хорошо и для России, а что хорошо для сербов, хорошо и для россиян, добавил Вучич.

Позиция Сербии по войне в Украине

Хотя Сербия стремится присоединиться к Европейскому Союзу, она все равно поддерживает связи с Россией и является единственным европейским государством, отказавшимся присоединиться к санкциям против Москвы.

Александр Вучич ранее демонстрировал свои особо близкие отношения с Москвой и Путиным. При этом всегда был решительным противником международных трибуналов по военным преступлениям.

Несмотря на это, Сербия передавала гуманитарную помощь Украине. В частности, в конце августа 2023 было передано 14 грузовиков для пострадавших от подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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