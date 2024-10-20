Вперше за 2,5 роки. Президент Сербії Вучич зателефонував Путіну

Президент Сербії Александар Вучич вперше за майже два з половиною роки мав телефонну розмову з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним. Вучич заявив, що говорив “як друг” з російським диктатором.

Про що Вучич говорив з Путіним

Як зазначив Вучич, основною темою бесіди стала річниця визволення Белграда Червоною армією, але він також скористався можливістю подякувати Путіну за забезпечення Сербії необхідними обсягами газу.

Я щойно завершив розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Ми не спілкувалися вже майже два з половиною роки. Це була гарна, відкрита, тривала та змістовна розмова, — сказав Вучич. Він також висловив надію, що Сербія не запровадить санкції проти Росії. Поширити

Президент Сербії додав, що подякував Путіну за підтримку в ООН щодо різних резолюцій, зокрема, стосовно територіальної цілісності Сербії. Він висловив сподівання на подальший розвиток сербсько-російських відносин.

Пізніше, під час відкриття виставки, Вучич зазначив, що Путін запросив його взяти участь у святкуванні Дня перемоги 9 травня наступного року.

Ми говорили як люди, що давно знайомі, як друзі. Путін повторив двічі: те, що добре для Сербії, добре і для Росії, а що добре для сербів, добре і для росіян, — додав Вучич. Поширити

Позиція Сербії щодо війни в Україні

Хоча Сербія прагне приєднатися до Європейського Союзу, вона все одно підтримує зв’язки з Росією і є єдиною європейською державою, яка відмовилася приєднатися до санкцій проти Москви.

Олександр Вучич раніше демонстрував свої особливо близькі стосунки з Москвою та Путіним. При тому, завжди був рішучим противником міжнародних трибуналів з військових злочинів.

Попри це Сербія передавала гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, наприкінці серпня 2023 року було передано 14 вантажівок для постраждалих від підриву окупантами Каховської ГЕС.