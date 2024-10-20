Вперше за 2,5 роки. Президент Сербії Вучич зателефонував Путіну

Президент Сербії Александар Вучич вперше за майже два з половиною роки мав телефонну розмову з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним. Вучич заявив, що говорив “як друг” з російським диктатором.
Головні тези:
- Президент Сербії Александар Вучич зателефонував нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну після 2,5 років перерви.
- Сербія, хоча прагне до ЄС, зберігає тісні стосунки з Росією та не приєднувалася до санкцій проти Москви.
- Вучич раніше показував близькі стосунки з Путіним та відмовлявся від участі в міжнародних трибуналах з воєнних злочинів.
Про що Вучич говорив з Путіним
Як зазначив Вучич, основною темою бесіди стала річниця визволення Белграда Червоною армією, але він також скористався можливістю подякувати Путіну за забезпечення Сербії необхідними обсягами газу.
Президент Сербії додав, що подякував Путіну за підтримку в ООН щодо різних резолюцій, зокрема, стосовно територіальної цілісності Сербії. Він висловив сподівання на подальший розвиток сербсько-російських відносин.
Пізніше, під час відкриття виставки, Вучич зазначив, що Путін запросив його взяти участь у святкуванні Дня перемоги 9 травня наступного року.
Позиція Сербії щодо війни в Україні
Хоча Сербія прагне приєднатися до Європейського Союзу, вона все одно підтримує зв’язки з Росією і є єдиною європейською державою, яка відмовилася приєднатися до санкцій проти Москви.
Олександр Вучич раніше демонстрував свої особливо близькі стосунки з Москвою та Путіним. При тому, завжди був рішучим противником міжнародних трибуналів з військових злочинів.
Попри це Сербія передавала гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, наприкінці серпня 2023 року було передано 14 вантажівок для постраждалих від підриву окупантами Каховської ГЕС.
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