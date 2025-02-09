Времена шантажа закончились. Президент Литвы обратился к Путину
Категория
Экономика
Дата публикации

Времена шантажа закончились. Президент Литвы обратился к Путину

Науседа
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Источник:  LRT

8 февраля официально стало известно, что страны Балтии окончательно отключились от энергосистем России. На этом фоне лидер Литвы Гитанас Науседа решил публично обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину.

Главные тезисы

  • Синхронизация электросетей Балтии с Европой является историческим моментом для Литвы, Латвии и Эстонии.
  • Синхронизация энергосистем будет способствовать избежанию политического давления и шантажа со стороны России.

Влияние Путина на мировой арене продолжает ослабевать

Литва, Латвия и Эстония синхронизировали свои сети с континентальной Европой 9 февраля после 14:00.

Несколько минут назад я получил отличную новость — синхронизация балтийской энергосистемы с сетями континентальной Европы была успешно завершена.

Гитанос Науседа

Гитанос Науседа

Президент Литвы

По словам лидера Литвы, он считает синхронизацию историческим моментом, знаменующим собой завершение долгого пути Литвы, Латвии и Эстонии к энергетической независимости.

Времена политического давления и шантажа наконец-то закончились, — обратился Гитанас Науседа к российскому диктатору Владимиру Путину.

Президент выразил благодарность всем, кто присоединился к этому проекту: от технического персонала до бывших или нынешних лидеров стран.

Фото: facebook.com/nausedagitanas

Что важно понимать, электроэнергию страны Балтии не покупают у страны-агрессора России еще с 2022 года.

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