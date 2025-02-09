Времена шантажа закончились. Президент Литвы обратился к Путину

8 февраля официально стало известно, что страны Балтии окончательно отключились от энергосистем России. На этом фоне лидер Литвы Гитанас Науседа решил публично обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину.

Влияние Путина на мировой арене продолжает ослабевать

Литва, Латвия и Эстония синхронизировали свои сети с континентальной Европой 9 февраля после 14:00.

Несколько минут назад я получил отличную новость — синхронизация балтийской энергосистемы с сетями континентальной Европы была успешно завершена. Гитанос Науседа Президент Литвы

По словам лидера Литвы, он считает синхронизацию историческим моментом, знаменующим собой завершение долгого пути Литвы, Латвии и Эстонии к энергетической независимости.

Времена политического давления и шантажа наконец-то закончились, — обратился Гитанас Науседа к российскому диктатору Владимиру Путину. Поделиться

Президент выразил благодарность всем, кто присоединился к этому проекту: от технического персонала до бывших или нынешних лидеров стран.

Фото: facebook.com/nausedagitanas