8 февраля официально стало известно, что страны Балтии окончательно отключились от энергосистем России. На этом фоне лидер Литвы Гитанас Науседа решил публично обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину.
Главные тезисы
- Синхронизация электросетей Балтии с Европой является историческим моментом для Литвы, Латвии и Эстонии.
- Синхронизация энергосистем будет способствовать избежанию политического давления и шантажа со стороны России.
Влияние Путина на мировой арене продолжает ослабевать
Литва, Латвия и Эстония синхронизировали свои сети с континентальной Европой 9 февраля после 14:00.
По словам лидера Литвы, он считает синхронизацию историческим моментом, знаменующим собой завершение долгого пути Литвы, Латвии и Эстонии к энергетической независимости.
Президент выразил благодарность всем, кто присоединился к этому проекту: от технического персонала до бывших или нынешних лидеров стран.
Что важно понимать, электроэнергию страны Балтии не покупают у страны-агрессора России еще с 2022 года.
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