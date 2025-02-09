Час шантажу закінчився. Президент Литви звернувся до Путіна

8 лютого офіційно стало відомо, що країни Балтії остаточно відключилися від енергосистеми Росії. На цьому тлі лідер Литви Гітанас Науседа вирішив публічно звернутися до російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Синхронізація електромереж Балтії з Європою є історичним моментом для Литви, Латвії та Естонії.
- Синхронізація енергосистем сприятиме уникненню політичного тиску та шантажу з боку Росії.
Вплив Путіна на світовій арені продовжує слабшати
Литва, Латвія та Естонія синхронізували свої електромережі із континентальною Європою 9 лютого після 14:00.
За словами лідера Литви, він вважає синхронізацію історичним моментом, який знаменує собою завершення довгого шляху Литви, Латвії та Естонії до енергетичної незалежності.
Президент висловив вдячність всім, хто долучився до цього проєкту: від технічного персоналу до колишніх або нинішніх лідерів країн.
Що важливо розуміти, електроенергію країни Балтії не купують у країни-агресора Росії ще з 2022 року.
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