Час шантажу закінчився. Президент Литви звернувся до Путіна

8 лютого офіційно стало відомо, що країни Балтії остаточно відключилися від енергосистеми Росії. На цьому тлі лідер Литви Гітанас Науседа вирішив публічно звернутися до російського диктатора Володимира Путіна.

Вплив Путіна на світовій арені продовжує слабшати

Литва, Латвія та Естонія синхронізували свої електромережі із континентальною Європою 9 лютого після 14:00.

Кілька хвилин тому я отримав чудову новину — синхронізація балтійської енергосистеми з мережами континентальної Європи була успішно завершена. Гітанас Науседа Президент Литви

За словами лідера Литви, він вважає синхронізацію історичним моментом, який знаменує собою завершення довгого шляху Литви, Латвії та Естонії до енергетичної незалежності.

Часи політичного тиску і шантажу нарешті закінчилися, — звернувся Гітанас Науседа до російського диктатора Володимира Путіна. Поширити

Президент висловив вдячність всім, хто долучився до цього проєкту: від технічного персоналу до колишніх або нинішніх лідерів країн.

Фото: facebook.com/nausedagitanas