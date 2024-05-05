Создание Россией теневого флота для продажи нефти в обход введенного Западом лимита цен побудило большое количество нефтяных перевозчиков поступить аналогично.

Побуждающий нефтяных перевозчиков обходить введенный лимит цен на российскую нефть

Отмечается, что сейчас у России большое количество судов, которые перевозят нефть в Индию, Китай и Иран в обход установленного Западом ценового потолка.

При этом журналисты подчеркивают, что корабли в составе теневого флота преимущественно старые и получают плохое техническое обслуживание.

Три четверти таких судов не имеют страхования, а также перемещаются с выключенными транспондерами, что увеличивает риск аварий.

В настоящее время среди большинства легально работающих компаний в сфере транспортировки нефти растет недовольство ситуацией, поскольку деятельность кораблей теневого флота портит их репутацию.

Авторы материала отмечают, что ключевая проблема заключается в запутанности, непоследовательности и чрезмерной бюрократии механизма ограничения цены продажи российской нефти.

Кроме того, документы на соответствие соблюдению ограничения цены на покупку российской нефти слишком легко подделаны.

Преимущественно требование соблюдения ограничения цены распространяется на страны, близкие к государствам-членам G7.

Это привело к тому, что все больше судов, занимающихся транспортировкой нефти, решили отойти и работать по теневым схемам, перевозя российскую нефть без ограничений, бюрократии и требований к регистрации или страхованию.

Издание отмечает, что уже более 800 танкеров работают по теневым схемам перевозки российской нефти, а это не менее 20% от их общего количества.

Журналисты подчеркивают, что суда обычно регистрируют в таких странах, как Панама, Либерия и Маршалловы острова.

Однако за последние полгода резко возросло количество судов, зарегистрированных в Гвинее-Бисау, Габоне и даже Эсватине, не имеющих выхода к морю.

Также наблюдается значительное увеличение страховых компаний подавляющее большинство которых зарегистрировано в Индии.

Как западным странам положить конец обходу ограничению цены на продажу нефти из РФ

Учитывая эту ситуацию, авторы материала делают вывод, что установленный западными странами потолок цен на российскую нефть фактически не работает.

При этом в материале отмечается, что исправить ситуацию будет очень нелегко и вряд ли это удастся сделать по дипломатическому пути.

Авторы публикации подчеркивают, что использование военного флота могло бы предотвратить некоторые из наиболее вопиющих случаев.

Однако выход за рамки установленного международного законодательства, основанного на принципе свободы судоходства, будет очень нелегким.

Согласно международному морскому праву, военные суда могут брать на абордаж судна под иностранным флагом в открытом море только при четко определенных обстоятельствах, в частности, связанных с пиратством, работорговлей и т.д.

Для проведения проверок судов, перевозящих российскую нефть в обход установленного странами Запада потолка цен, вероятно, необходима будет соответствующая резолюция Совбеза ООН, однако Россия и Китай как постоянные члены никогда не допустят этого.