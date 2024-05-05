Створення Росією тіньового флоту для продажу нафти в обхід введеного Заходом ліміту цін спонукало велику кількість нафтових перевізників вчинити аналогічно.

Що спонукає нафтових перевізників обходити введений ліміт цін на російську нафту

Зазначається, що наразі Росія має велику кількість суден, які перевозять нафту до Індії, Китаю та Ірану в обхід встановленної Заходом цінової стелі.

При цьому журналісти підкреслюють, що кораблі у складі тіньового флоту переважно старі і отримують погане технічне обслуговування.

Три четверті таких суден не мають страхування, а також переміщуються із вимкненими транспондерами, що збільшує ризик аварій.

Наразі серед більшості легально працюючих компаній у сфері транспортування нафти зростає невдоволення ситуацією, оскільки діяльність кораблів тіньового флоту псує їхню репутацію.

Автори матеріалу зазначають, що ключова проблема полягає у заплутанності, непослідовності і надмірній бюрократії механізму обмеження ціни на продаж російської нафти.

Крім того, документи на відповідність дотримання обмеженню ціни на купівлю російської нафти занадто легко підробити.

Переважно вимога щодо дотримання обмеження ціни поширюється на країни, близькі до держав-членів G7.

Це призвело до того, що все більше суден, які займаються транспортуванням нафти, вирішили відійти і працювати за тіньовими схемами, перевозячи російську нафту без обмежень, бюрократії та вимог до реєстрації або страхування.

Видання зазначає, що наразі вже більше 800 танкерів працюють за тіньовими схемами перевезення російської нафти, а це не менше 20% від їхньої загальної кількості.

Журналісти підкреслюють, що зазвичай судна реєструють у таких країнах, як Панама, Ліберія та Маршаллові острови.

Однак за останні півроку різко зросла кількість суден, зарєстрованих у Гвінеї-Бісау, Габоні і навіть Есватіні, які не мають виходу до моря.

Також спостерігається значне збільшення страхових компаній переважна більшість яких зареєстрована в Індії.

Як західним країнам покласти край обходу обмеженню ціни на продаж нафти з РФ

З огляду на цю ситуацію автори матеріалу роблять висновок, що встановлена західними країнами стеля цін на російську нафту фактично не працює.

При цьому у матеріалі зазначається, що виправити ситуацію буде вкрай нелегко і навряд чи це вдасться зробити дипломатичним шляхом.

Автори публікації підкреслюють, що використання військового флоту могло б запобігти деяким з найбільш кричущих випадків.

Однак вихід за рамки встановленного міжнародного законодавства, яке базується на принципі свободи судноплавства, буде дуже нелегким.

Відповідно до міжнародного морського права, військові судна можуть брати на абордаж судна під іноземним прапором у відкритому морі лише за чітко визначених обставин, зокрема, пов’язаних із піратством, работоргівлею і таким іншим.

Для проведення перевірок суден, які перевозять російську нафту в обхід встановленої країнами Заходу стелі цін, ймовірно, необхідна буде відповідна резолюція Радбезу ООН, однак Росія і Китай, як постійні члени, ніколи не допустять цього.